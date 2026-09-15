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Ekonomi LPG ithalatı temmuzda geriledi
Ekonomi

LPG ithalatı temmuzda geriledi

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LPG ithalatı temmuzda geriledi

Türkiye’nin LPG ithalatında temmuz ayında düşüş kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 gerileyen LPG ithalatı, 302 bin 830 ton olarak gerçekleşti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) temmuz ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en fazla LPG ithalatı yapılan ülkeler, sırasıyla Cezayir, ABD, Rusya, Suudi Arabistan, Kazakistan ve Yunanistan olarak kayıtlara geçti.

LPG ithalatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 azalarak 302 bin 830 ton olarak gerçekleşti.

Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince bu dönemde gerçekleştirilen LPG ihracatı ise yüzde 32,9 artarak 51 bin 295 ton oldu.

Türkiye, söz konusu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, İngiltere, Estonya, Singapur, Lübnan ve Türkiye Serbest Bölgeleri olmak üzere 9 farklı ülke ve bölgeye LPG ihraç etti.

 

SATIŞLARDA OTOGAZ İLK SIRADA

LPG üretimi ise yüzde 7,2 artarak 95 bin 793 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı 354 bin 222 ton olarak hesaplandı.

Satışlarda yüzde 82,5 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu yüzde 14,7 ile tüplü LPG ve yüzde 2,8 ile dökme LPG satışları izledi.

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