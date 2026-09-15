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Gündem Bu psikologların psikolojisi iyi mi? Adında Türk, zihninde sapkın LGBT!
Gündem

Bu psikologların psikolojisi iyi mi? Adında Türk, zihninde sapkın LGBT!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Bu psikologların psikolojisi iyi mi? Adında Türk, zihninde sapkın LGBT!

Aile kurumunun altına dinamit döşeyen ve tasması Haçlı Batının elinde bulunan sapkın LGBT derneklerine ‘Ailem Güvende’ operasyonu, adında ‘Türk’ kavramı bulunan Türk Psikologlar Derneği’ni kudurttu.

Bir mesaj yayınlayan söz konusu dernek eşitlik kılıfı altında ahlaksız ilişkilere sahip çıktı. Aynı dernek daha önce de sapkınların Kaos GL adlı oluşumu ile kurduğu ilişkilerle gündeme gelmiş ve “toplumsal cinsiyet rollerine uymayan çocuklar” semineriyle çocukları hedef almıştı.

Hak savunuculuğu kılıfı altında sapkınlığa sahip çıkan derneğin açıklaması şöyle:

HAK SAVUNUYORLARMIŞ!

“İnsan hakları, temel hak ve özgürlükler yalnızca kendimiz için talep ettiğimizde değil, başkaları için de kararlılıkla savunduğumuzda gerçek anlamını bulur. Kim olursa olsun kimliği, inancı, düşüncesi, cinsiyeti, etnik kökeni ya da her hangi bir özelliği nedeniyle ayrımcılığa ve ötekileştirmeye maruz bırakılan her bireyin yanında durmak orta insani ve etik sorumluluğumuzdur. Psikolojik iyilik halinin, toplumsal barışın ve demokratik bir yaşamın temelinde insan onuruna koşulsuz saygı vardır.

Türk Psikologlar Derneği olarak ayrımcılığın değil eşitliğin damgalanmanın değil kapsayıcılığın, sessiz kalmanın değil hak savunuculuğunun tarafındayız.”

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Yorumlar

Adem

Tam kefereler gibi düsünüp konusuyorlar...bu kendini bilmez psikolog olmus sapkinlara sorsan onlari yaradan Allah cc niye bu sapkinlarin basina tas yagdirip yok etmis ve siz bunlari Allah cc ya karsimi savunuyorsunuz! az birazcik imani olan kem küm edip kafasini utancindan kuma sokar;öbür laik,seküler yetismis inanci var ile yok arasinda olan sözde entel olanlarida yaradilanlarin saçma filosofi ve teorilerini Allah cc u karsinda hakli çikarmaya ugrasirlar..bu sapkinlar hristiyan ülkelerinde bile dindar hristiyanlar tarafindan reddediliyor ama bizim kefereler gavurdan daha gavur oldugu için küfürde inat ediyorlar...bunlara yüz vermeden toplumu ve ailemizi korumali ve daha sert yasa ve cezalarla bu sapkinlari kontrol altinda tutmaliyiz....
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