Bu psikologların psikolojisi iyi mi? Adında Türk, zihninde sapkın LGBT!

Bir mesaj yayınlayan söz konusu dernek eşitlik kılıfı altında ahlaksız ilişkilere sahip çıktı. Aynı dernek daha önce de sapkınların Kaos GL adlı oluşumu ile kurduğu ilişkilerle gündeme gelmiş ve “toplumsal cinsiyet rollerine uymayan çocuklar” semineriyle çocukları hedef almıştı.

Hak savunuculuğu kılıfı altında sapkınlığa sahip çıkan derneğin açıklaması şöyle:

HAK SAVUNUYORLARMIŞ!

“İnsan hakları, temel hak ve özgürlükler yalnızca kendimiz için talep ettiğimizde değil, başkaları için de kararlılıkla savunduğumuzda gerçek anlamını bulur. Kim olursa olsun kimliği, inancı, düşüncesi, cinsiyeti, etnik kökeni ya da her hangi bir özelliği nedeniyle ayrımcılığa ve ötekileştirmeye maruz bırakılan her bireyin yanında durmak orta insani ve etik sorumluluğumuzdur. Psikolojik iyilik halinin, toplumsal barışın ve demokratik bir yaşamın temelinde insan onuruna koşulsuz saygı vardır.

Türk Psikologlar Derneği olarak ayrımcılığın değil eşitliğin damgalanmanın değil kapsayıcılığın, sessiz kalmanın değil hak savunuculuğunun tarafındayız.”