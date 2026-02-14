Zincir markette iğrenç görüntü! Sebzelerin üzerine tuvaletini yaptı

Bir zincir marketin manav reyonuna giren kedi, biberlerin üzerine tuvaletini yaptı. O anlara tanıklık eden bir kadın büyük şaşkınlık yaşadı.

MANAV REYONUNDA HİJYEN SKANDALI

Olay, bir zincir markette yaşandı. Markete giren bir kedi, manav reyonuna yöneldi. Tezgahta bulunan biberlerin üzerine çıkan kedi, burada tuvaletini yaptı.

O ANLAR KAMERADA

Alışveriş yapan bir kadın durumu fark edince büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaş gördüğü manzaraya tepki göstererek yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Marketteki hijyen skandalı birçok vatandaş tarafından tepkiyle karşılaştı. Vatandaşlar kedilerin hijyenik olması gereken market gibi mağazalara alınmaması gerektiğini ifade etti.