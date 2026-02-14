IMF'den Türkiye ekonomisine tam not: "Dezenflasyon programı başarıya ulaştı!"

Ekonomi yönetiminin bir süredir uyguladığı sıkı para ve maliye politikaları, uluslararası arenada karşılık bulmaya devam ediyor. IMF İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye ekonomisinin şoklara karşı direncini artırdığını ve makroekonomik dengesizliklerin azaldığını belirterek 2031 yılına kadar uzanan bir projeksiyon sundu.

ENFLASYONDA SERT DÜŞÜŞ VE BÜYÜME TAHMİNLERİ

IMF tarafından yapılan açıklamada, sıkı para politikası ve ihtiyatlı gelir politikaları sayesinde enflasyonun Eylül 2024’teki yüzde 49,4 seviyesinden, Aralık 2025 itibarıyla yüzde 30,9’a gerilediği not edildi. Fondan gelen öngörülere göre, enflasyonun 2026 sonunda yüzde 23’e, 2027 yılında ise yüzde 19’a kadar inmesi bekleniyor. Büyüme tarafında ise Türkiye’nin 2025’i yüzde 4,1 ile kapatacağı tahmin edilirken, 2026 yılı için yüzde 4,2’lik bir oran öngörüldü.

"YAPISAL REFORMLAR VE SIKI DURUŞ SÜRMELİ"

Kurul, Türkiye’nin vergi tabanını genişletme ve enerji sübvansiyonlarını kademeli olarak kaldırma yönündeki çabalarını desteklediğini açıkladı. Merkez Bankası bağımsızlığının ve net iletişimin önemine değinilen raporda, dezenflasyonun kalıcı hale gelmesi için "iddialı yapısal reformların" şart olduğu belirtildi. Ayrıca, Türk lirasına olan talebin güçlenmesinin uluslararası rezervleri desteklediği ve cari açığın sürdürülebilir bir şekilde finanse edildiği aktarıldı.

2031 VİZYONU: İŞSİZLİK VE CARİ AÇIK

IMF raporunda Türkiye’nin orta vadeli görünümü de netleşti. İşsizlik oranının 2026’da yüzde 8,3 seviyelerinde seyretmesi beklenirken, 2028-2031 döneminde bu oranın yüzde 9,1 civarında stabilize olacağı öngörüldü. Cari açığın GSYH’ye oranının ise önümüzdeki yıllarda yüzde 1,4 ile 1,5 bandında kalacağı tahmin ediliyor. Fon, bölgesel çatışmalar ve enerji fiyatlarındaki olası şoklara karşı ise dış risklerin yüksek kalmaya devam ettiği uyarısında bulundu.