Spor Büyük derbinin VAR hakemi belli oldu
Spor

Büyük derbinin VAR hakemi belli oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Büyük derbinin VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak dev derbi öncesinde Merkez Hakem Kurulu, VAR atamasını duyurdu. Bugün Papara Park’ta gerçekleşecek Trabzonspor – Fenerbahçe karşılaşmasında VAR görevini Ömer Faruk Turtay üstlenecek.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu

HAKEM KADROSU

Dev derbinin saha içerisindeki yönetimi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'de olacak.

Meler'in ekibi şu isimlerden oluşuyor:

Orta Hakem: Halil Umut Meler

Yardımcı Hakemler: İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran

Dördüncü Hakem: Melih Aldemir

VAR: Ömer Faruk Turtay

AVAR: Ceyhun Sesigüzel

AVAR: Adnan Deniz Kayatepe

