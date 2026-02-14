İzmir'de faciadan dönüldü: 6 araç altında kaldı!
İzmir'in Menemen ilçesinde, aşırı yağışlar nedeniyle istinat duvarının çökmesi sonucu, 2 bina ve 6 araba büyük hasara gördü.
Kentte dün etkili olan şiddetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisiyle Menemen ilçesindeki 29 Ekim Mahallesi'nde bir istinat duvarının çökmesi sonucu 6 katlı 2 bina ile park halindeki 6 araçta hasar oluştu.
Olayın ardından giriş katında çökme yaşanan 2 bina ile çevredeki bir apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.
Toplam 3 binadaki 151 kişi Menemen Belediyesi sosyal tesislerine götürüldü.
Evi hasar gören bina sakinlerinden Gözde Aktaş, AA muhabirine, saat 04.00 sıralarında büyük bir sesle uyandıklarını, binanın giriş kısmının çökmesi nedeniyle komşularının penceresinden dışarıya çıkabildiklerini söyledi.
Büyük korku yaşadıklarını ifade eden Aktaş, 2022 yılında istinat duvarını yapan firmaya dava açtıklarını sözlerine ekledi./ kaynak: haber7
