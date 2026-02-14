  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
İzmir'de faciadan dönüldü: 6 araç altında kaldı!
Giriş Tarihi:

İzmir'de faciadan dönüldü: 6 araç altında kaldı!

İzmir'in Menemen ilçesinde, aşırı yağışlar nedeniyle istinat duvarının çökmesi sonucu, 2 bina ve 6 araba büyük hasara gördü.

1
#1
Foto - İzmir'de faciadan dönüldü: 6 araç altında kaldı!

Kentte dün etkili olan şiddetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisiyle Menemen ilçesindeki 29 Ekim Mahallesi'nde bir istinat duvarının çökmesi sonucu 6 katlı 2 bina ile park halindeki 6 araçta hasar oluştu.

#2
Foto - İzmir'de faciadan dönüldü: 6 araç altında kaldı!

Olayın ardından giriş katında çökme yaşanan 2 bina ile çevredeki bir apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.

#3
Foto - İzmir'de faciadan dönüldü: 6 araç altında kaldı!

Toplam 3 binadaki 151 kişi Menemen Belediyesi sosyal tesislerine götürüldü.

#4
Foto - İzmir'de faciadan dönüldü: 6 araç altında kaldı!

Evi hasar gören bina sakinlerinden Gözde Aktaş, AA muhabirine, saat 04.00 sıralarında büyük bir sesle uyandıklarını, binanın giriş kısmının çökmesi nedeniyle komşularının penceresinden dışarıya çıkabildiklerini söyledi.

#5
Foto - İzmir'de faciadan dönüldü: 6 araç altında kaldı!

Büyük korku yaşadıklarını ifade eden Aktaş, 2022 yılında istinat duvarını yapan firmaya dava açtıklarını sözlerine ekledi./ kaynak: haber7



Yorumlar

NECDET

ÖRGÜ TAŞLAR SOKAKLARDA YASAKLANMALI.YAĞMURU TOPRAĞA ÇEKİYOR.TOPRAK YUMUŞUYOR

