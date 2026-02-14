  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sübyancı Epstein’ın belgelerinde ismi çıkmıştı! Kraliçe Elizabeth’ten oğlunun skandalı için “Yuh artık” dedirten hamle Ünlü oyuncudan büyük vurgun! Milyonlarca TL’lik borç takıp Türkiye’den kaçtı Akın Gürlek ayağının tozuyla duyurdu: Sosyal medyada yorum yapanlara kimlik zorunluluğu! Gelen son haberler yüzleri güldürdü! Ahlar-vahlar ettiren harita, şimdi derin bir oh çektirdi Kapılar açılır açılmaz akın ettiler! 100 TL’lik ürün için birbirlerini böyle ezdiler Bir hediye hayatını baştan aşağı değiştirdi! Uğruna tam 60 şehir gezdi Yüksek arabalara ilgi artıyor: İşte en uygun SUV araçlar! Apple’dan büyük güncelleme: Eski modellere veda zamanı İBB’nin kara para soruşturmasına uzandı! Otoparkta 15 çuval dolusu dolar
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Gelen son haberler yüzleri güldürdü! Ahlar-vahlar ettiren harita, şimdi derin bir oh çektirdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gelen son haberler yüzleri güldürdü! Ahlar-vahlar ettiren harita, şimdi derin bir oh çektirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2026 Ocak ayı kuraklık haritası, herkese derin bir "oh" çektirdi.

#1
Foto - Gelen son haberler yüzleri güldürdü! Ahlar-vahlar ettiren harita, şimdi derin bir oh çektirdi

2025 yazının yağışsız geçmesinin ardından kış aylarıyla birlikte Türkiye genelinde yağışlar artış gösterdi. Özellikle iç ve doğu bölgelerde kar yağışı etkili olurken, alarm veren baraj ve su kaynaklarında doluluk oranları yükseldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Normalin Yüzdesi Metodu (PNI) ile hazırladığı 2026 Ocak ayı meteorolojik kuraklık haritasını yayımladı. Haritaya göre Türkiye'nin tamamı "normal ve üzeri" yağış kategorisinde yer aldı. Bu durum, ülke genelinde meteorolojik kuraklık riskinin bulunmadığını ortaya koydu.

#2
Foto - Gelen son haberler yüzleri güldürdü! Ahlar-vahlar ettiren harita, şimdi derin bir oh çektirdi

Ocak ayı verilerine göre Türkiye genelinde yağışlar uzun dönem ortalamalarının yüzde 75 ve üzeri seviyesinde gerçekleşti. Hafif kuraklık (yüzde 65-75), orta şiddetli kuraklık (yüzde 55-65) ya da şiddetli kuraklık (yüzde 55 altı) kategorisine giren herhangi bir bölge tespit edilmedi.

#3
Foto - Gelen son haberler yüzleri güldürdü! Ahlar-vahlar ettiren harita, şimdi derin bir oh çektirdi

MGM'nin sınıflandırmasına göre: Normal ve üzeri: Risk yok (yeşil) Hafif kurak: İzlemeye başla (sarı) Orta şiddetli kurak: Uyarı (kahverengi) Şiddetli kurak: Acil durum (koyu kahverengi) Ocak ayı haritasında ülke genelinin yeşil kategoride yer alması dikkat çekti.

#4
Foto - Gelen son haberler yüzleri güldürdü! Ahlar-vahlar ettiren harita, şimdi derin bir oh çektirdi

Yoğun kar ve yağışların etkisiyle toprak nemi artarken, su kaynakları ve tarımsal üretim açısından da olumlu bir tablo oluştu. Önceki yıllarda bazı dönemlerde görülen kuraklık riskinin, bu yılın ilk ayında büyük ölçüde ortadan kalktığı belirtildi. Uzmanlar, kısa vadeli iyileşmenin sevindirici olduğunu ancak iklim değişikliğinin uzun vadeli etkilerine karşı su tasarrufu önlemlerinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

#5
Foto - Gelen son haberler yüzleri güldürdü! Ahlar-vahlar ettiren harita, şimdi derin bir oh çektirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan gerçeğini açıkladı! Ben ondan ders aldım
Gündem

Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan gerçeğini açıkladı! Ben ondan ders aldım

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır katıldığı bir programda siyasi tarihe geçecek bir anısını paylaştı.
Düzenleme TBMM’ye sunuldu! Memurlara çifte ikramiye önerisi
Ekonomi

Düzenleme TBMM’ye sunuldu! Memurlara çifte ikramiye önerisi

TBMM'ye memurları ilgilendiren bir yasa teklifi sunuldu. Teklifle memurlara yılda en az iki kez asgari ücret tutarında ikramiye verilmesi ön..
Türkiye'den skandal rapora sert tepki: Reddediyoruz
Gündem

Türkiye'den skandal rapora sert tepki: Reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun skandal raporuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Ülkemizi hedef alan asılsız iddia..
LGBT'li sapık 10 çocuğu öldürdü, sekülerler üç maymunu oynuyor!
Aktüel

LGBT'li sapık 10 çocuğu öldürdü, sekülerler üç maymunu oynuyor!

Kanada'nın devlet kanallarında pazarladığı LGBT dayatması sapkınlığı, okul basıp çocuk avlayan bir satanist canavar yetiştirdi.
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
Gündem

Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak lideri Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.
BBP, Cumhur ittifakından ayrılıyor mu? Farklı partilerle ittifak peşinde…
Gündem

BBP, Cumhur ittifakından ayrılıyor mu? Farklı partilerle ittifak peşinde…

Bazı basın organlarında ortaya atılan ‘BBP farklı partilerle ittifak yapacak’ iddialarına, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcıs..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23