İSLAM 14 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (14 Şubat 2026)

VAHYİN DİLİNDEN:



(٧٥) وَمَنْ يَأْتِهٖ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَاُو۬لٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلٰىۙ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(75) Dünya ve âhirete yararlı işler yapmış bir mümin olarak onun huzuruna çıkan kimseler için ise üstün dereceler vardır.

(Tâhâ Suresi, 20/75)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 
 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

GÜNÜN SÖZÜ:




GÜNÜN FOTOĞRAFI: 

