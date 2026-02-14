  • İSTANBUL
Ormanın gizli sakinleri ortaya çıktı!
Yaşam

Ormanın gizli sakinleri ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
IHA

Antalya’da kurulan fotokapanlar nesli tehdit altındaki birçok yaban hayvanını doğal yaşam alanlarında görüntüledi.

Antalya’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen izleme çalışmaları kapsamında ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını kayıt altına aldı.

 

Görüntüler paylaşıldı

Sosyal medya hesabından paylaşılan fotokapan görüntülerinde, vaşak, dağ keçisi, karakulak, alakarga ve sincap gibi türlere ait görüntülere yer verildi. Paylaşılan görüntülerde, ormanlık alanda iki dağ keçisinin birbiriyle oynama anı, bir alakarganın su içerisinde hareket ettiği görüntüler ile çeşitli yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarındaki davranışları yer aldı.

1
