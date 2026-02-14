Trump: İran'da rejim değişimi olabilecek en iyi şey

Washington ve Tahran hattında diplomasi trafiği sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’tan bölgedeki tansiyonu zirveye taşıyacak bir açıklama geldi. Trump, İran’ın geleceğine dair niyetini ilk kez bu kadar net bir dille ifade etti.

"OLABİLECEK EN İYİ ŞEY"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki mevcut yönetimin değişmesi fikrine sıcak baktığını gizlemedi. Rejim değişikliği senaryosu için "olabilecek en iyi şey gibi görünüyor" ifadesini kullanan Trump, Washington’ın bu konudaki stratejik bakışını ortaya koydu. Bu açıklama, müzakere masasında nelerin konuşulduğuna dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

BÖLGEDE ASKERİ HAREKETLİLİK

Trump yönetimi bir yandan diplomasi kapısını açık tutsa da, diğer yandan bölgedeki askeri varlığını tahkim etmeye devam ediyor. Tahran üzerinde kurulan ekonomik baskının yanına askeri yığınak da eklenirken, Trump'ın bu son çıkışı Orta Doğu'daki dengeleri yeniden sarsacak bir hamle olarak değerlendiriliyor.