  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Koca vekillerin Meclis tutanaklarından haberi mi yok yoksa yalan mı söylüyorlar? CHP’nin iddiaları birer birer çürüdü Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ölçekte yıldızımız parlıyor Türkiye, dengeli güvenlik politikasıyla Afrika’ya hakim Hem sahada hem masada söz sahibi Düzenleme TBMM’ye sunuldu! Memurlara çifte ikramiye önerisi Milli Eğitim Bakanı sadece bazılarını paylaştı 24 yılda eğitimde nereden nereye Özgür Özel'in yalanlarını sıralayan Bakan Kurum: Belediyelerde yolsuzluğun kitabını yazdınız kitabını... Piyasanın 17 katı fiyat biçildi, 18 bin yerine 100 bin litre alındı! CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde yolsuzluğun faturası Anlayan anlar anlamayan tepinir durur! Fuat Oktay’dan çok net Kaan motoru mesajı Bakan Mehmet Şimşek: Doğrudan yatırım son 10 yılın en yüksek seviyesinde Sürenin dolmasına 2 gün kaldı! Kredi kartı sahiplerine kritik uyarı
Gündem Canlı yayında tane tane anlattı! CHP'ye hazine yardımı kesilmeli
Gündem

Canlı yayında tane tane anlattı! CHP'ye hazine yardımı kesilmeli

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, Akit TV canlı yayında CHP’ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. Baş, hukuki tartışmalar gerekçe gösterilerek CHP’ye yapılan hazine yardımının kesilmesi gerektiğini savundu.

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, Akit TV'de Yusuf Ozan Demir'in sunduğu Ters Kutuplar programında yaptığı açıklamalarda Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. Baş, parti içindeki bazı isimlerin tutumunu eleştirerek, CHP’nin suç karşısındaki yaklaşımının asıl tartışılması gereken konu olduğunu söyledi.

Baş, “CHP içindeki suç işleyenler değil, Türkiye’nin meselesi suç işleyen karşısında takınılan tutumdur” ifadelerini kullandı. Parti yönetiminin yaklaşımını eleştiren Baş, demokratik eleştiri hakkını kullananlara karşı farklı bir tutum sergilendiğini iddia etti.

AK PARTİ ÖRNEĞİNİ HATIRLATTI

Yaşar Baş, AK Parti’de bir ilçe belediye başkanı hakkında ortaya atılan iddialara da değinerek, söz konusu ismin hızla Merkez Yürütme Kurulu’na sevk edildiğini ve görevden uzaklaştırıldığını hatırlattı. Baş, bu örnek üzerinden siyasi partilerin suç iddiaları karşısındaki reflekslerinin önemli olduğunu belirtti.

“ÖZGÜR ÇELİK HUKUKEN İL BAŞKANI DEĞİLDİR”

Baş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in hukuki statüsüne ilişkin de açıklama yaptı. “Hukuken Özgür Çelik CHP İstanbul İl Başkanı değildir” diyen Baş, bir hukuk devletinde hukuki karşılığı olmayan bir unvanla hareket edilmesinin suç teşkil edebileceğini savundu.

Bu durumun kamuoyuna farklı şekilde yansıtıldığını öne süren Baş, söz konusu tablo nedeniyle CHP’ye yapılan hazine yardımının kesilmesi gerektiğini ifade etti.

Baş’ın açıklamaları siyasi tartışmaları yeniden alevlendirirken, CHP cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

CHP her meseleye şaşı bakıyor! Ali Mahir, İliç’teki elim kazayı "katliam" diye andı!
CHP her meseleye şaşı bakıyor! Ali Mahir, İliç’teki elim kazayı “katliam” diye andı!

Siyaset

CHP her meseleye şaşı bakıyor! Ali Mahir, İliç’teki elim kazayı “katliam” diye andı!

Semt Lokantası CHP’lileri ve fondaşlarını kudurttu: CHP yapınca asrın hizmeti, Ak Parti yapınca...!
Semt Lokantası CHP’lileri ve fondaşlarını kudurttu: CHP yapınca asrın hizmeti, Ak Parti yapınca...!

Gündem

Semt Lokantası CHP’lileri ve fondaşlarını kudurttu: CHP yapınca asrın hizmeti, Ak Parti yapınca...!

CHP'li belediyeden hizmet gibi hizmet (!) Vatandaşlar yollardan poşet poşet balık topladı
CHP'li belediyeden hizmet gibi hizmet (!) Vatandaşlar yollardan poşet poşet balık topladı

Gündem

CHP'li belediyeden hizmet gibi hizmet (!) Vatandaşlar yollardan poşet poşet balık topladı

Uyuşturucu, fuhuş! CHP'li vekilin yat partileri ortaya çıktı
Uyuşturucu, fuhuş! CHP'li vekilin yat partileri ortaya çıktı

Gündem

Uyuşturucu, fuhuş! CHP'li vekilin yat partileri ortaya çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23