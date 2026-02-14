Canlı yayında tane tane anlattı! CHP'ye hazine yardımı kesilmeli

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, Akit TV'de Yusuf Ozan Demir'in sunduğu Ters Kutuplar programında yaptığı açıklamalarda Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. Baş, parti içindeki bazı isimlerin tutumunu eleştirerek, CHP’nin suç karşısındaki yaklaşımının asıl tartışılması gereken konu olduğunu söyledi.

Baş, “CHP içindeki suç işleyenler değil, Türkiye’nin meselesi suç işleyen karşısında takınılan tutumdur” ifadelerini kullandı. Parti yönetiminin yaklaşımını eleştiren Baş, demokratik eleştiri hakkını kullananlara karşı farklı bir tutum sergilendiğini iddia etti.

AK PARTİ ÖRNEĞİNİ HATIRLATTI

Yaşar Baş, AK Parti’de bir ilçe belediye başkanı hakkında ortaya atılan iddialara da değinerek, söz konusu ismin hızla Merkez Yürütme Kurulu’na sevk edildiğini ve görevden uzaklaştırıldığını hatırlattı. Baş, bu örnek üzerinden siyasi partilerin suç iddiaları karşısındaki reflekslerinin önemli olduğunu belirtti.

“ÖZGÜR ÇELİK HUKUKEN İL BAŞKANI DEĞİLDİR”

Baş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in hukuki statüsüne ilişkin de açıklama yaptı. “Hukuken Özgür Çelik CHP İstanbul İl Başkanı değildir” diyen Baş, bir hukuk devletinde hukuki karşılığı olmayan bir unvanla hareket edilmesinin suç teşkil edebileceğini savundu.

Bu durumun kamuoyuna farklı şekilde yansıtıldığını öne süren Baş, söz konusu tablo nedeniyle CHP’ye yapılan hazine yardımının kesilmesi gerektiğini ifade etti.

Baş’ın açıklamaları siyasi tartışmaları yeniden alevlendirirken, CHP cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.