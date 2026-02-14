Genelkurmay'dan ASELSAN'a kritik ziyaret
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye'nin gurur projelerine imza atan ASELSAN'ın Genel Müdürü Ahmet Akyol'u ziyaret etti.
Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ASELSAN Genel Müdürü Sayın Ahmet Akyol'u ziyaret etti ve ASELSAN Gölbaşı Teknoloji Üssü'nde incelemelerde bulundu." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
Teknoloji
