Ali Mahir Başarır böreği Mahmut Tanal dayağı yedi

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin TBMM'deki yemin töreni öncesi yaşanan kavganın perde arkası aralanıyor.

Bakan Gürlek'in yemin etmesini engellemek için kürsüyü işgal etmeye kalkışan CHP milletvekilleri ile AK Parti milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın Meclis'te bulunan arka odaların birinde Adalet Bakanı Akın Gürlek ile oturduğunu ifade eden gazeteci Gürkan Hacır "Ali Mahir Başarır ile Akın Gürlek arkada oturmuş, börek yenmiş, çaylar içilmiş. Ön tarafta ise Mahmut Tanal o darbelere maruz kalmış. Hem arka kapıdan diplomasi yürüteceksiniz, hem ön kapıda kıyasıya kavga edeceksiniz" dedi.

Bakan Gürlek ile yemin töreni öncesi görüştüğünü dün katıldığı bir televizyon programında açıkça ifade eden Başarır "Abdülhamit Bey (AK Parti Grup Başkanvekili) beni aradı. Görüşmemiz lazım dedi. Çünkü bir gerginlik var. Gittik, bir baktık, herkes orada. Birbiri ile el sıkıştı. Hatta ben Bakan'a (Akın Gürlek) dedim ki, 'Sizin için zor bir gün olacak' dedim. Herkesle el sıkıştık" sözlerini kullandı.