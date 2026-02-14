  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
14 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 14 Şubat 2015: Mahir Kaynak (İstihbaratçı, İktisatçı, Yazar) IMF'den Türkiye ekonomisine tam not: "Dezenflasyon programı başarıya ulaştı!" Antalya'dan kalkan uçaktaki yolcuların kavgası kameraya yansıdı Ali Mahir Başarır böreği Mahmut Tanal dayağı yedi LGBT'li katil kanlı saldırıyı Roblox'ta planlamış Canlı yayında tane tane anlattı! CHP'ye hazine yardımı kesilmeli Uyuşturucu, fuhuş! CHP'li vekilin yat partileri ortaya çıktı Trump: İran'da rejim değişimi olabilecek en iyi şey Rusya: İsrail, Suriye topraklarında "keyfi saldırılar" düzenliyor
Yerel İstanbul'da genç kızın şüpheli ölümü!
Yerel

İstanbul'da genç kızın şüpheli ölümü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul'da genç kızın şüpheli ölümü!

Kasımpaşa'da evinde ailesiyle tartışan Kübra Kölge (21), iddiaya göre odasına geçtikten sonra 5. kat penceresinden aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Kasımpaşa'da evinde ailesiyle tartıştığı iddia edilen Kübra Kölge (21), odasına geçtikten kısa süre sonra 5'inci kat penceresinden tenteye düştü. Daha sonra yere düşerek ağır yaralanan Kölge kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kölge'nin başında sinir krizi geçiren annesini vatandaşlar, 'bir şey yok yaşıyor' diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Olay, 12 Şubat Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kübra Kölge, ailesiyle birlikte yaşadığı evin salonunda oturduğu sırada odasına geçti. Kısa bir süre sonra Kölge, 5'inci katın penceresinden tenteye düştü. Tenteden yere düşen Kölge ağır şekilde yaralandı. Kölge'yi gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kölge'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kübra Kölge, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

'BİR ŞEY YOK YAŞIYOR'

Olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kölge kanlar içerisinde yerde yatıyor. Annesi Aysel Kölge (47) ise kızının başında sinir krizi geçiriyor. Vatandaşlar ise 'bir şey yok yaşıyor' diyerek kadını sakinleştirmeye çalışıyor. Vatandaşların ise panik yaşadığı görülüyor.

'ABLAMI PENCEREDE GÖRDÜM'

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Kölge'nin kız kardeşi Ü.G.K.'nın (12) ifadesine başvurdu. Ü.G.K., ailesiyle oturduğu sırada ablasının odasına gittiğini ve kendisini de son olarak pencerede gördüğünü söyledi. Polisin ifadesine başvurduğu binadaki komşular ise herhangi bir kavga ve gürültü sesi duymadıklarını belirtti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa’da damat dehşeti: 5 sene önce mevlitte başlayan kin cinayetle bitti
Bursa’da damat dehşeti: 5 sene önce mevlitte başlayan kin cinayetle bitti

Gündem

Bursa’da damat dehşeti: 5 sene önce mevlitte başlayan kin cinayetle bitti

İstanbul'daki o otelde Epstein cinayeti! 'Oğlum hangi sapıklığa şahit oldu da öldürüldü?'
İstanbul'daki o otelde Epstein cinayeti! 'Oğlum hangi sapıklığa şahit oldu da öldürüldü?'

Gündem

İstanbul'daki o otelde Epstein cinayeti! 'Oğlum hangi sapıklığa şahit oldu da öldürüldü?'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23