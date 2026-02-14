14 Şubat 2015: Mahir Kaynak (İstihbaratçı, İktisatçı, Yazar)

Mahir Kaynak, 1934 yılında Gaziantep’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1948’de kazandığı Kuleli Askeri Lisesi’nde eğitim gördü. 1953’te de Harp Okulu’ndan mezun oldu.







1967’de de, görev yaptığı askerlikten emekli oldu. Diğer tarafta 1961’de mezun olduğu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde asistanlık yaptı, 1965’te doktor, 1971 senesinde de doçentliğe yükseldi.







Daha sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde asistan olarak çalışmaya başladı. Bu dönemde Milli İstihbarat Teşkilatı’na katıldı. 9 Mart cuntacılarını deşifre ettikten sonra MİT tarafından gizli kimliği açığa çıkarıldı.



Kamuoyunun “Komplo teorisyeni” yakıştırmasını pek benimsemeyen Kaynak, “Analizci”liği tercih etmekteydi. Mahir Kaynak, İktisat Fakültesi’nde tanışmış olduğu Şükran Hanım’la evli olup, ikisi kız üç çocuk babasıydı.







“Erdoğan operasyonu, Başımıza Çuval Geçirenler, Yeni Ortadoğu Haritası, Dünyayı Kimler Yönetiyor, Sil Baştan ve Sonuçlardan Sebepler” kitaplarının yazarı olan Mahir Kaynak, 14 Şubat 2015 tarihinde İstanbul’da hayatını kaybetti. Cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.







BAZI KİTAPLARI:



- Erdoğan operasyonu

- Amerika 11 Eylül Afganistan Irak

- Başımıza Çuval Geçirenler

- Yeni Ortadoğu Haritası

- Büyük Ortadoğu Projesi ve Türkiye Üzerine Stratejik Analizler

- Dünyayı Kimler Yönetiyor

- İstihbarat ve Terör Oyunları

- Maskeli Balo / Türkiye, ABD ve Diğerleri

- Para İmparatorluğu / Kontrol Kimin Elinde?

- Sil Baştan

- Sonuçlardan Sebepler