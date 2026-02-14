LGBT'li katil kanlı saldırıyı Roblox'ta planlamış
Kanada’nın Britanya Kolumbiyası eyaletinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan dahil en az 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın LGBT geçmişi ise büyük dikkat çekti.
Kanada’nın Britanya Kolumbiyası bölgesinde bulunan Tumbler Ridge kasabasında bir lisede düzenlenen silahlı saldırı ülkeyi yasa boğdu. Yetkililer, saldırgan dahil en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.
Şüphelinin 18 yaşındaki LGBT'li Jesse van Rootselaar olduğu açıklandı.
SALDIRIYI ÇEVRİM İÇİ PLATFORMDA SİMÜLE ETMİŞ
LGBT'li şüphelinin bir çevrim içi oyun platformunda saldırıyı andıran senaryolar oluşturduğu tespit edildi. Söz konusu hesapta farklı silahlarla sivillere ateş açıldığına dair görüntüler bulundu.
Yetkililer, Rootselaar’ın okulda akran zorbalığına maruz kalıp kalmadığı yönündeki soruya ise bunu destekleyen herhangi bir kanıt bulunmadığını açıkladı. Şüphelinin yaklaşık dört yıl önce okulu bıraktığı bildirildi.
ÜLKE TARİHİNDEKİ EN ÖLÜMCÜL SALDIRILARDAN BİRİ
Söz konusu olay, Aralık 1989’da Montreal’de L’Ecole Polytechnique okulunda 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, Kanada tarihindeki en ölümcül ikinci okul saldırısı olarak kayıtlara geçti.