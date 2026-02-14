  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yunanistan ve İtalya panikte! Libya'nın petrolü ve gazı Türkiye yolunda Başıboş köpek mağdurları yeni Bakan Çiftçi’den umutlu: Erzurum'daki gibi sıfırlayın Koca vekillerin Meclis tutanaklarından haberi mi yok yoksa yalan mı söylüyorlar? CHP’nin iddiaları birer birer çürüdü Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ölçekte yıldızımız parlıyor Türkiye, dengeli güvenlik politikasıyla Afrika’ya hakim Hem sahada hem masada söz sahibi Düzenleme TBMM’ye sunuldu! Memurlara çifte ikramiye önerisi Milli Eğitim Bakanı sadece bazılarını paylaştı 24 yılda eğitimde nereden nereye Özgür Özel'in yalanlarını sıralayan Bakan Kurum: Belediyelerde yolsuzluğun kitabını yazdınız kitabını... Piyasanın 17 katı fiyat biçildi, 18 bin yerine 100 bin litre alındı! CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde yolsuzluğun faturası Anlayan anlar anlamayan tepinir durur! Fuat Oktay’dan çok net Kaan motoru mesajı
Dünya LGBT'li katil kanlı saldırıyı Roblox'ta planlamış
Dünya

LGBT'li katil kanlı saldırıyı Roblox'ta planlamış

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kanada’nın Britanya Kolumbiyası eyaletinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan dahil en az 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın LGBT geçmişi ise büyük dikkat çekti.

Kanada’nın Britanya Kolumbiyası bölgesinde bulunan Tumbler Ridge kasabasında bir lisede düzenlenen silahlı saldırı ülkeyi yasa boğdu. Yetkililer, saldırgan dahil en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Şüphelinin 18 yaşındaki LGBT'li Jesse van Rootselaar olduğu açıklandı.

SALDIRIYI ÇEVRİM İÇİ PLATFORMDA SİMÜLE ETMİŞ

LGBT'li şüphelinin bir çevrim içi oyun platformunda saldırıyı andıran senaryolar oluşturduğu tespit edildi. Söz konusu hesapta farklı silahlarla sivillere ateş açıldığına dair görüntüler bulundu.

Yetkililer, Rootselaar’ın okulda akran zorbalığına maruz kalıp kalmadığı yönündeki soruya ise bunu destekleyen herhangi bir kanıt bulunmadığını açıkladı. Şüphelinin yaklaşık dört yıl önce okulu bıraktığı bildirildi.

ÜLKE TARİHİNDEKİ EN ÖLÜMCÜL SALDIRILARDAN BİRİ

Söz konusu olay, Aralık 1989’da Montreal’de L’Ecole Polytechnique okulunda 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, Kanada tarihindeki en ölümcül ikinci okul saldırısı olarak kayıtlara geçti.

ABD'de 'LGBT' rüzgarı tersine dönüyor!
ABD'de 'LGBT' rüzgarı tersine dönüyor!

Dünya

ABD'de 'LGBT' rüzgarı tersine dönüyor!

Lisede katliam yapan şahıs cinsiyet değiştirmiş LGBT'li sapkın çıktı!
Lisede katliam yapan şahıs cinsiyet değiştirmiş LGBT'li sapkın çıktı!

Dünya

Lisede katliam yapan şahıs cinsiyet değiştirmiş LGBT'li sapkın çıktı!

LGBT'li sapık 10 çocuğu öldürdü, sekülerler üç maymunu oynuyor!
LGBT'li sapık 10 çocuğu öldürdü, sekülerler üç maymunu oynuyor!

Aktüel

LGBT'li sapık 10 çocuğu öldürdü, sekülerler üç maymunu oynuyor!

13 yaşındaki kızın cinsiyetini değiştirmeye kalktılar! LGBT sapkınlığına yargı dur diyemedi
13 yaşındaki kızın cinsiyetini değiştirmeye kalktılar! LGBT sapkınlığına yargı dur diyemedi

Gündem

13 yaşındaki kızın cinsiyetini değiştirmeye kalktılar! LGBT sapkınlığına yargı dur diyemedi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23