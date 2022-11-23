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Ekonomi Zincir marketlerle ilgili flaş açıklama! Ticaret Bakanı, az önce tüm Türkiye'ye duyurdu
Ekonomi

Zincir marketlerle ilgili flaş açıklama! Ticaret Bakanı, az önce tüm Türkiye'ye duyurdu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, zincir marketlere ilişkin iddialar konusunda, 'Piyasa koşulları içinde, serbest piyasa ilkelerine aykırı davrandıkları yerde, mevzuatın el verdiği ölçüde idari ve cezai yaptırımları uyguluyoruz.' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 14:51:00 -
Zincir marketlerle ilgili flaş açıklama! Ticaret Bakanı, az önce tüm Türkiye'ye duyurdu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, zincir marketlere ilişkin iddialar konusunda, 'Piyasa koşulları içinde, serbest piyasa ilkelerine aykırı davrandıkları yerde, mevzuatın el verdiği ölçüde idari ve cezai yaptırımları uyguluyoruz.' dedi.

Muş, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Sürekli zam yapan zincir marketlerin, FETÖ ile irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması" şeklindeki sözleri hatırlatılarak, "Bu konuda herhangi bir inceleme yürütüyor musunuz?" sorusu üzerine Muş, konuyu rekabet hukuku açısından denetlediklerini, Rekabet Kurulunun, 6 zincir markete yaklaşık 2,7 milyar lira para cezası verdiğini kaydetti.

Bu dönem içinde yürüttükleri denetimlerin de bulunduğunu belirten Muş, "Piyasa koşulları içinde, serbest piyasa ilkelerine aykırı davrandıkları yerde, mevzuatın el verdiği ölçüde idari ve cezai yaptırımları uyguluyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak şu an yaptığımız uygulamalar bunlar." diye konuştu.

Öte yandan Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından ihracat rakamlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Bakan Muş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız az önce TBMM’de kamuoyuyla paylaştı. Dün itibariyle 2021 yılı toplam ihracat rakamımız olan 225,2 Milyar Dolar’ı geçmiş bulunmaktayız. Ülkemiz için hayırlı olsun."

 

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