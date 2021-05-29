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“Zina değil aile kurumu özendirilmeli”

Aileye yönelik tehlikelere dikkat çeken Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan’ın kadına şiddetle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu’ndaki aileyi özendirici ve sapkınlıklara karşı sunumuna CHP, HDP ve feminaziler tepki gösterirken, aile STK’ları büyük destek verdi...

Yeniakit Publisher
2021-05-29 11:47:00 -
“Zina değil aile kurumu özendirilmeli”

Yavuz Selim  İstanbul

Dünya Çocuk Hakları Deneği Başkanı Adem Çevik: “Bizler Süleyman Arslan’ın görüş ve önerilerinin kanunlaşmasını bekliyor ve talep ediyoruz. HDP tepki gösterecekse çocuklara dağa kaçırılmasına, CHP de kendi içerisindeki tecavüzcülere tepki göstersin sonra konuşsun. Bunlar sadece evliliğe, nikaha karşı. Fuhuşa, genç yaşta nikahsız cinsel ilişkiye, çocuğun cinsel obje olarak podyumlara konulmasına ve dağa kaçırılmasına karşı değiller. Zübeyde Hanım, Ali Rıza Bey ile evlendiğinde 14 yaşındaydı. Cumhuriyet döneminde de 64 sene boyunca uygulandı. Avrupa’da ABD’nin birçok eyaletinde bu 18’in altındadır. Burada malum zihniyet sadece evlilik kurumuna savaş vermektedir.”

Aile Bilim Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Adnan Kalkan: “Arslan bey çok ciddi kanayan bir yaraya önemli tespitlerde bulunup kalıcı çözümler tavsiye etmiştir. Kendisinin bu tespitlerini önemsiyor ve destekliyoruz. Bir kadın hem annedir hem eştir hem de şahsiyettir. Aslında kadın tam anlamıyla medeniyettir. Feminist bakış açısı kadını kendi öz fıtratından koparmakta ve ciddi anlamda kadına zarar vermektedir. Kadına verilen hasar medeniyete verilen hasar gibidir.”
Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

harun raşit öz

hocam Allah razı olsun çalışmalarınızı destekliyoruz Rütügüde dizilerde ki edepsizlik tohumları ediyorlar bunların önüne geçilmesi lazım yadegilse geleceğimiz tehlikededir lütfen ama lütfen biran evvel önlem alınması lazım yarın geç olabilir
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