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Zimmetine para geçiren zabıt katibi Serpil, tutuklandı

Sivas Adliyesi'nde vazifeli zabıt katibi kadın, zimmetine para geçirdiği gerekçesiyle açığa alınıp tutuklandı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 18:31
Zimmetine para geçiren zabıt katibi Serpil, tutuklandı

Sivas Adliyesi'nde görevli zabıt katibi Serpil Ç., zimmetine 16 bin lira para geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının, mahkeme masrafları için Sivas 2'nci İş Mahkemesi'ndeki dosyalara yatırdığı avansların eksik olduğunun tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. İlk incelemede, kadın zabıt katibi Serpil Ç., avanslardan yaklaşık 16 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla Adalet Komisyonu tarafından açığa alındı.

Daha sonra gözaltına alınan zabıt katibi, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Konuyla ilgili soruşturma devam ederken, geçmişe dönük mahkeme dosyalarının tek tek inceleneceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 18:31
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