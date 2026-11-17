TAHSİN HAN / Hollanda’nın Eindhoven kentinde beş kediye yaylı tüfekle (arbalet) ok atarak birinin ölümüne, dördünün ise ağır yaralanmasına yol açan 26 yaşındaki Çin asıllı saldırgan Yihui L., yargılandığı davada yalnızca 181 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hollanda’nın önde gelen gazetelerinden De Telegraaf’ın aktardığı bilgilere göre, Den Bosch Mahkemesi’nde görülen davada savcılığın dokuz ay hapis cezası talebine rağmen mahkeme heyeti, sanığın sözde pişmanlık duyduğunu ve hayvan sahiplerinin maddi zararlarını karşıladığını öne sürerek cezada indirime gitti. Yargılama öncesinde tutuklu kaldığı 181 günlük süre verilen cezadan düşülen saldırgan, kararın açıklanmasının hemen ardından hiçbir ek yaptırımla karşılaşmadan serbest bırakıldı.

Biri öldü, 4’ü yaralı

Eindhoven sokaklarında dehşet saçan saldırılara ilişkin ilk ihbarların geçen yılın kasım ayında yapıldığı belirtilirken, vahşetin korkunç boyutu 16 Mayıs’ta bir kedi sahibinin evcil hayvanını evinin önünde gözüne ok saplanmış halde ölü bulmasıyla gözler önüne serildi. Kısa aralıklarla dört kedinin daha vücutlarına saplanan oklarla yaralı halde bulunması üzerine harekete geçen emniyet güçleri, ölümle sonuçlanan saldırıdan üç gün sonra Yihui L.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusunda üzerine atılı tüm suçlamaları itiraf eden zanlı, daha önce bir kedinin kendisini tırmalaması üzerine bu vahşi saldırılara başladığını, cinayet aleti olan yaylı tüfeği internet üzerinden satın aldığını ve kimseye görünmemek için özellikle akşam saatlerinin karanlığından faydalanarak sokağa çıkıp savunmasız hayvanları hedef aldığını kabul etti.

Tazminatla kurtuldu

Her fırsatta hayvan hakları ve medeniyet standartları konusunda dünyaya ders vermeye kalkan Avrupa’nın göbeğinde, beş masum canlıyı ölümcül oklarla hedef alan bir saldırganın “pişmanlık” ve “maddi tazminat” gerekçesiyle tam olarak tutuklu kaldığı süreye denk gelecek şekilde adeta ödüllendirilerek tahliye edilmesi dikkat çekti. Eindhoven’da eğitim gördüğü ve çalıştığı öğrenilen Yihui L.’nin, mahkeme kararının ardından elini kolunu sallayarak serbest kalmasıyla birlikte en kısa sürede doğduğu ülke olan Çin’e dönmek istediğini ifade ettiği bildirildi.