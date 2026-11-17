İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’nde görev yapan ve Hizbullah ile yakın ilişkileri bulunan kayıp general Ali Reza Asgari’nin akıbeti belli oldu. The New York Times’ın (NYT) haberine göre, İranlı general, Aralık 2006’da İstanbul’a geldi.

Eşi Ziba Ahmadi ile, Taksim’deki Ceylan Oteli’ne yerleştikten sonra esrarengiz biçimde ortadan kaybolmuştu.

CESEDİ DENİZE ATTILAR

Ziba Ahmadi, İran istihbaratının kendisine eşinin Mossad ajanları tarafından kaçırıldığı söylediğini aktardı. İddiaya göre Mossad elemanları otel odasına girerek Asgari’yi uyuşturup araçla kaçırdılar. İranlı general 1997 ile 2005 yılları arasında İran Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı. NYT’ye konuşan üç eski ABD’li istihbarat yetkilisi ise, Mossad’ın Asgari’yi haftalarca sorgulayıp öldürdüğünü doğruladı. Bir yetkili, Asgari’nin bir teknede sorgulandığını ve cesedinin Karadeniz’e atıldığını ileri sürdü. Kaçırılan araç ise Karadeniz’de bir kıyıda terk edilmiş olarak bulundu.

HEDEF İSRAİLLİ PİLOT

Operasyonun hedefi, 1986’da Lübnan’da kaybolan İsrailli havacı Ron Arad’ın akıbetini öğrenmekti. Ancak Asgari’nin Arad hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığı ortaya çıktı.

Yıllar sonra, ABD ile İran arasında nükleer anlaşma ve esir takası müzakereleri sürerken, İranlıların, Amerikalılara Asgari’ye ne ne olduğunu sorduğu da gündeme geldi.

Amerikalı yetkililer durumu Mossad’a sorup Asgari’nin öldürüldüğünü teyit etmiş.

CASUSLAR OTELİ İZLEMİŞ

Mossad ajanları Asgari’yi kaçırmak için İstanbul Taksim’de bulunan Ceylan InterContinental otele operasyon düzenlenmiş. Özel bir ilaçla sersemlettikleri Asgari’yi araca yükleyip bir tekneye sevk etmişler.

Kaşıkçı da konsoloslukta öldürülmüştü

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürüldü. Suudi Arabistan’dan gelen özel bir ekibin gerçekleştirdiği cinayet dünya çapında tepki çekti. Kaşıkçı’nın cesedin ise asit kuyusunda eritildiği öne sürülmüştü: Olay, İstanbul’da yabancı istihbarat operasyonlarını yeniden gündeme taşıdı.