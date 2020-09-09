  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Zimbabve'de yabani hayat parklarında madencilik yasaklandı
Aktüel

Zimbabve'de yabani hayat parklarında madencilik yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 16:07:53 -
Zimbabve'de yabani hayat parklarında madencilik yasaklandı

ABUJA (AA) - Zimbabve, doğaseverlerin tepkisi üzerine yabani hayat parklarına yönelik verilen kömür madenciliği izinlerini geri çekti.

Harare yönetimi tarafından Hwange Ulusal Parkı'nda 2 Çin şirketine kömür madenciliği yapması için sağlanan izin, Zimbabwe Çevre Hukuku Derneği tarafından "ekolojik bozulmaya" yol açtığı gerekçesiyle mahkemeye taşındı.

Dernek, şikayet dilekçesinde, madencilik faaliyetlerinin parkı, "sondaj, arazi temizleme, yol inşası ve jeolojik tetkik" alanına dönüştüreceğini belirtti.

Zimbabve hükümeti, konunun mahkemeye taşınması üzerine durumu Bakanlar Kurulu gündemine aldı.

Enformasyon Bakanı Monica Mutsvangwa, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, milli parkların sahip olduğu alanlarda madenciliği yasaklama kararı aldıklarını, kararın derhal yürürlüğe gireceğini belirtti.

Ulusal parklarda daha önce verilen tüm madencilik izinlerini iptal etmek için harekete geçtiklerini kaydeden Mutsvangwa ayrıca, çoğu nehir yataklarındaki madenciliğin de yasaklanacağını duyurdu.

Başkent Harare'nin kuzeybatısında yer alan Hwange Milli Parkı, ülkenin en büyük yaban hayatı parkı olarak biliniyor. Bu park, ülkenin fillerinin yarısından fazlasına ev sahipliği yapıyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yakışmadı TFF! İnsanlara 'zehir' yediren McDonald's milli takıma sponsor oldu
Spor

Yakışmadı TFF! İnsanlara 'zehir' yediren McDonald's milli takıma sponsor oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığı anlaşmayla McDonald's milli takımların sponsoru oldu. Söz konusu sponsorluk anlaşması tepkileri..
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta o partiye geçti
Gündem

MHP'den ihraç edilen Erhan Usta o partiye geçti

MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, Meral Akşener'in de katıldığı törenle İYİ Parti'ye geçti. Usta'nın katılımıyla İP'in mi..
Dehşet verici! Koronaya yakalanan hastanın röntgen görüntüsü ağızları açık bıraktı
Korona Virüs

Dehşet verici! Koronaya yakalanan hastanın röntgen görüntüsü ağızları açık bıraktı

Dr. Alper Eker, korona virüs hastalığına yakalanan kişilerin ciğerlerinde oluşan dehşet veren tahribi bilgisayarlı tomografi görüntüleriyle ..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı