Gündem Zimbabve'de eşcinsel çifte biyoloji dersi gibi ceza! Hamile kalmazlarsa idam edilecekler
Gündem

Zimbabve'de eşcinsel çifte biyoloji dersi gibi ceza! Hamile kalmazlarsa idam edilecekler

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Zimbabve'de eşcinsel çifte biyoloji dersi gibi ceza! Hamile kalmazlarsa idam edilecekler

Afrika kıtasından gelen bir yargı kararı dünya gündemine bomba gibi düştü. Zimbabve'deki yüksek mahkeme, yeni evlenen eşcinsel bir çift hakkında verdiği kararla doğa kanunlarını ve biyolojik gerçekleri adeta bir ceza yöntemine dönüştürdü.

Zimbabve'deki yüksek mahkeme, yeni evlenen eşcinsel bir çift hakkında verdiği kararla doğa kanunlarını ve biyolojik gerçekleri adeta bir ceza yöntemine dönüştürdü. Mahkeme, çiftin 12 ay boyunca ev hapsinde tutulmasına hükmederken, bu süre sonunda çiftlerden birinin hamile kalmaması durumunda idam cezasının uygulanacağını açıkladı.

 

Yaradılışın ve doğanın işleyişine tamamen aykırı olan bu durumun "imkansızlığı" üzerinden bir hüküm kurulması, mahkemenin bu birlikteliği fıtrata aykırı bulduğunu tescillemiş oldu.

Bir yılın sonunda biyolojik olarak mümkün olmayan hamileliğin gerçekleşmemesi halinde, çiftin hayatına son verilecek olması uluslararası insan hakları örgütlerini tedirgin ederken, karar "doğanın kanununa karşı gelenin cezası" şeklinde yorumlandı.

