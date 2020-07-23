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Aktüel

Zimbabve cezaevlerinde 101 kişi Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 02:56:55 -
Zimbabve cezaevlerinde 101 kişi Kovid-19'a yakalandı

ABUJA (AA) - Güney Afrika ülkelerinde Zimbabve'nin Bulawayo eyaletindeki cezaevlerinde, hapishane görevlisi ve mahkumlardan oluşan 101 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Bulawayo eyaletinde cezaevlerindeki 25 hapishane görevlisi ve 76 mahkum Kovid-19'a yakalandı.

Bulawayo Eyaleti İşleri Bakanı Judith Ncube, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olaydan haberdar olduğunu, Zimbabve cezaevleri ve ıslah hizmetlerine haber verdiğini söyledi.

Ülkede Kovid-19 ile mücadele kapsamında daha önce 2 bin 528 mahkuma af çıkarılmıştı.

Zimbabve Sağlık Bakanlığı, ülkede şimdiye kadar 2 bin 34 Kovid-19 vakası görüldüğünü, 26 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.


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