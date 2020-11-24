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Gündem ‘Zillet’te Atatürk çatlağı
Gündem

‘Zillet’te Atatürk çatlağı

HDP ile ortak anayasa çalışması yaptığı ortaya çıkan İyi Parti, şimdi de Atatürk üzerinden Millet İttifakı’nı çatırdattı. İP milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun Abdülhamid Han ve Mustafa Kemal hakkındaki sözleri, CHP’li Danışman Sinan Meydan ile İP Milletvekili Aytun Çıray’da rahatsızlığa sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 09:22:00 - 2020-11-24 09:24:29
‘Zillet’te Atatürk çatlağı

 Haber Merkezi 

Fox TV yayınına katılan İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, “Bilge Kağan neyse Atatürk odur, Abdülhamid neyse Atatürk odur. Fatih neyse Atatürk odur. Herkesi aynı çizgi içerisinde Türk devlet idaresinin mümtaz şahsiyetleri olarak görüyoruz. Bu hatta kopukluk memleket huzursuzluğuna sebep olur. Son dönemde çok yaptılar bunu. İstediğiniz insanı istediğiniz kadar sevebilirsiniz. Ama birilerini sevmek için birilerine hakaret etme mecburiyetinde değilsiniz” yorumunda bulundu.

İP’li osmanlı düşmanı

Ağıralioğlu’na itiraz eden İP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, “Tarihimizi inkâr etmiyoruz... Ancak ‘Abdülhamid neyse Atatürk odur’ sözünü ben kabul etmiyorum” dedi.

CHP’li İBB’nin Kültür A.Ş. Danışmanı Sinan Meydan ise İP’li Ağıralioğlu’na karşı Osmanlıya yönelik kinini kusarak, “Atatürk bir bağımsızlık savaşı verip vatan kurtardı, ülke kurdu, Abdülhamid hangi bağımsızlık savaşını verip neyi kurtardı? Abdülhamidlerin batırdığı ülkeyi, Atatürk kurtardı. Abdülhamid istibdanına karşı ‘Vatan ve Hürriyet Cemiyetini’ kuran Atatürk’ü, Abdülhamid’le eşitlemek çirkin” cevabını verdi.

CHP’de kavga eski

Atatürk kavgası daha önce de CHP’yi bölünmenin eşiğine getirmişti. Kemalizm’den uzak marjinal sol görüşe sahip Canan Kaftancıoğlu, “Atatürk” demeyi redderek “Mustafa Kemal” ifadesini kullanmayı tercih ettiğini beyan etmişti. Kaftancıoğlu’na, CHP’li milletvekillerinden tepki yağmış; Gürsel Tekin, Akif Hamzaçebi, Ali Özgündüz, Hüsnü Bozkurt, Atila Sertel gibi partinin ağır topları Kaftancıoğlu’na bayrak açmıştı. Kaftancıoğlu da verdiği karşılıkta kendi partililerine “Atatürk istismarcıları” hakaretini yöneltmişti.

 

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

hizipsavar

sayenizde mustafa kemal atatürk yerlerde sürünüyor adamın adını itibarını beş paralık ettiniz. yazıaklar olsun size Allah c.c. belanızı versin.
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Mehmet

Koca Abdulhamid Han, nur içinde yat. Hâlâ arkandan havlayan soysuz köpekler varmış.
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