Hırsızı karşına almak sana yakışıyor mu Şaban Sevinç? Hortumcunun kralına yolsuzluk soruları

Karahasanoğlu, Uzan Holding'in Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük yolsuzluklardan biri olan 17,5 - 20 milyar dolarlık vurgununa dikkat çekerek, bu ismin kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunduğunu ve şu anda Fransa'da kaçak olarak yaşadığını vurguladı.

Ali Karahasanoğlu, İmar Bankası üzerinden dönen çarkı anlatırken, o dönem Star gazetesinde her gün çarşaf çarşaf "Hazine bonosu satıyoruz" reklamlarının yayınlandığını hatırlattı. Hazine'nin ve Merkez Bankası'nın çıkardığı bonoları satma yetkisi olmamasına rağmen bu ilanların basıldığını belirten Karahasanoğlu, o dönemki Hazine Bakanlarının ve iktidarın buna hesap soramadığına dikkat çekti. Ne zaman ki AK Parti iktidara geldi, işte o zaman bu büyük hırsızlığın ve yolsuzluğun hesabı sorulmaya başlandı.

Gazeteci Şaban Sevinç'in, kaçak durumdaki Cem Uzan'ı karşısına alıp yaptığı yayını da sert bir dille eleştiren Karahasanoğlu, Sevinç'e dürüstlük çağrısında bulundu. Karahasanoğlu, yıllarca RTÜK üyeliği yapmış ve dürüst olmaya çalışan bir ismin, kesinleşmiş mahkumiyeti olan bir yolsuzu ekrana çıkarıp, onun çaldığı milyarlarca dolarla ilgili tek kelime etmeden program yapmasının büyük bir tutarsızlık olduğunu ifade etti.