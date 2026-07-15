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Gündem Hırsızı karşına almak sana yakışıyor mu Şaban Sevinç? Hortumcunun kralına yolsuzluk soruları
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Hırsızı karşına almak sana yakışıyor mu Şaban Sevinç? Hortumcunun kralına yolsuzluk soruları

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Manşetlerin Dili programında konuşan Ali Karahasanoğlu, Uzan ailesinin geçmişte gerçekleştirdiği devasa boyuttaki yolsuzlukları ve bu kişilerin medyada ağırlanmasını sert bir dille eleştirdi. Karahasanoğlu, Uzanların döneminde yapılan usulsüzlüklere karşı o günkü iktidarların sessiz kaldığını, ancak AK Parti iktidarıyla birlikte bu hırsızlıkların hesabının sorulduğunu belirtti.

Karahasanoğlu, Uzan Holding'in Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük yolsuzluklardan biri olan 17,5 - 20 milyar dolarlık vurgununa dikkat çekerek, bu ismin kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunduğunu ve şu anda Fransa'da kaçak olarak yaşadığını vurguladı. 

Ali Karahasanoğlu, İmar Bankası üzerinden dönen çarkı anlatırken, o dönem Star gazetesinde her gün çarşaf çarşaf "Hazine bonosu satıyoruz" reklamlarının yayınlandığını hatırlattı. Hazine'nin ve Merkez Bankası'nın çıkardığı bonoları satma yetkisi olmamasına rağmen bu ilanların basıldığını belirten Karahasanoğlu, o dönemki Hazine Bakanlarının ve iktidarın buna hesap soramadığına dikkat çekti. Ne zaman ki AK Parti iktidara geldi, işte o zaman bu büyük hırsızlığın ve yolsuzluğun hesabı sorulmaya başlandı.

Gazeteci Şaban Sevinç'in, kaçak durumdaki Cem Uzan'ı karşısına alıp yaptığı yayını da sert bir dille eleştiren Karahasanoğlu, Sevinç'e dürüstlük çağrısında bulundu. Karahasanoğlu, yıllarca RTÜK üyeliği yapmış ve dürüst olmaya çalışan bir ismin, kesinleşmiş mahkumiyeti olan bir yolsuzu ekrana çıkarıp, onun çaldığı milyarlarca dolarla ilgili tek kelime etmeden program yapmasının büyük bir tutarsızlık olduğunu ifade etti.

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