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Gündem 12 Filistinli özgürlüğüne kavuştu Orada ölümü gördük
Gündem

12 Filistinli özgürlüğüne kavuştu Orada ölümü gördük

Yeniakit Publisher
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Terör devleti İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 12 Filistinli esiri Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden serbest bıraktı.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 12 Filistinli esiri Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden serbest bıraktı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ekiplerine teslim edilen Filistinli esirler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

Serbest bırakılan Filistinli esirlerden Ebu Raid et-Tumi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki koşulları "Orada ölümü gördük." sözleriyle özetledi.

Et-Tumi, İsrail hapishanelerinde iki ya da üç günde bir, yalnızca bir parça ekmek ve peynirden oluşan öğünlerle beslenmeye çalıştıklarını söyledi.

Serbest bırakıldığına hala inanamadığını dile getiren Et-Tumi, İsrail hapishanelerinde ağır insani koşullar altında tutulduklarını ifade etti.

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