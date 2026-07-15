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Gündem Ankara'da otobüs iş yerine girdi: 7 yaralı Mansur'un EGO'su Ekrem'in İETT'sine özendi
Gündem

Ankara'da otobüs iş yerine girdi: 7 yaralı Mansur'un EGO'su Ekrem'in İETT'sine özendi

Yeniakit Publisher
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Beceriksizlikle yarışan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri her gün bir kaza ile gündeme geliyor. İBB’nin yaptıklarından geri kalmak istemeyen ABB veremediği hizmeti kazalarla süslemeye devam ediyor.

Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği EGO otobüsü, caddedeki bir iş yerine çarptı. Kazada 7 kişi yaralanırken, 4 araçta hasar meydana geldi.

Kaza, Mamak ilçesi Mamak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği EGO otobüsü, yol kenarındaki telefon trafosuna çarpıp, ardından bir iş yerine girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 7 kişi yaralanırken, çarpmanın etkisiyle hasar gören 4 araç kullanılamaz hale geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

VATANDAŞ PANİKLE KAÇIŞTI

Otobüsün hızlı olduğunu aktaran Ali Yağlı, "İş yerinden çıkıp, arabaya binerken bir ses duydum. Kafamı çevirdiğinde otobüsün iş yerine girdiğini gördüm. Her şey bir anda oldu. İnsanlar olay yerine akın akın koştu, bağrışmalar, çığlıklar oldu. Otobüs insanları altına aldı diye çok korktum ama Allah'a çok şükür ölümüz yok, yaralılar var. Otobüs hızlıydı. Söylentilere göre şoför kalp krizi geçirdi diye söyleniyor ama şu an net bir şey söyleyemiyoruz. İçeri girdiğimizde şoför şoktaydı, kendinde değildi" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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