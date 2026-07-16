Siyah Fasülye ile bağırsakları temizlemenin yolu! Kabızlık için doğru doğal çözüm: Adeta çamaşır suyu gibi yıkar!

Siyah fasulye kuru fasulye gibi önceden suya bastırılmalıdır. Bu sayede daha hızlı ve kolay pişer. Siyah fasulyeyi kabuklarıyla birlikte tüketmek, kabukların içerdiği sayısız antioksidan madde ve mineralleri almak için idealdir. Ancak çoğu kişi tadının acı olmasından dolayı bu şekilde tüketmeyi tercih etmez. Siyah fasulye 1,5 saatten fazla haşlanmamalı, haşlama suyuna tuz eklenmemelidir. Her ikisi de içerdiği yararlı maddelerin yok olmasına sebep olabilir. Haşlanan siyah fasulyeye limon suyu ve çiğ soğan eklenerek salata şeklinde tüketilebilir. Limon suyu hem tadına yakışacak hem de besinlerin kana karışmasına yardımcı olacaktır. Siyah fasulye haşlandıktan sonra blenderdan geçirilerek püre haline getirilebilir. Pürenin kıvamı ayarlanır, sıvı kıvamdaki püre balık ya da et yemeklerine sos olarak kullanılabilir. Sert kıvamlı püre ise baharatlarla tatlandırılarak öğün şeklinde tüketilebilir. Haşlanmış yeşil sebzeler ve tavuk suyuyla karıştırılarak ve blenderdan geçirilerek çorbası yapılabilir, hem bebeklerin hem de yetişkinlerin rahatlıkla tüketebileceği, sindirim sistemine ve bağışıklık sistemine yararlı bir besindir. sorun yalnızca Kuru fasulye gibi siyah fasulye yemeği de yapılabilir. Soğan, domates, salça ve istenirse et eklenen yemek kolay sindirilebilir ve kuru fasulyeye oranla daha az gaz yapar.