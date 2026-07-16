Siyah Fasülye ile bağırsakları temizlemenin yolu! Kabızlık için doğru doğal çözüm: Adeta çamaşır suyu gibi yıkar!

Büyük sorun olan kabızlığa karşı sırlardır bazı besin kaynaklarının etkin kullanıldığı ve tavsiye edildiği görülmektedir. Özellikle siyah fasulye yoğun ilgi görmüştür. Siyah fasülye, yüksek lif oranı sayesinde Çinli beslenme uzmanları tarafından "bağırsakların çamaşır suyu" veya "süper müshil" olarak adlandırılmıştır. Yüksek bitkisel protein, lif, demir ve antioksidan içeren besleyici bir baklagildir. Kolesterol içermez ve sindirim sağlığını destekler. Salatalarda, çorbalarda veya ana yemeklerde kullanılabilir. Siyah fasulye filizi, içerdiği yüksek lif ve antosiyanin adlı antioksidan bileşikler sayesinde kan şekeri kontrolüne yardımcı oluyor. Hücre yenileyici özellikleriyle bilinen bu besin, bağırsak florasının temizlenmesinde ve serbest radikallerle mücadele edilmesinde etkili bir rol oynuyor. Siyah fasulye, içerdiği yüksek lif oranı sayesinde sindirim sistemini düzenler, dışkıyı yumuşatır ve bağırsak hareketlerini artırarak kabızlığın önlenmesine yardımcı olur. Çinli uzmanların "süper müshil" olarak tanımladığı siyah fasulye, içerdiği yüksek lif (1 fincanda yaklaşık 15 gram) sayesinde dışkıyı yumuşatarak bağırsak hareketlerini artıran doğal bir çözümdür. Asırlık bir çözüm olan bu besin Uzak Doğu ve Anadolu'da asırlardır kanı temizlemek, dalak ve mideyi güçlendirip sindirimi kolaylaştırmak için lapa veya çorba şeklinde tüketilmektedir. Kabızlık, yetersiz lif ve su tüketimi, hareketsiz yaşam veya tuvalet ihtiyacını ertelemekten kaynaklanır. Günlük 1.5 - 2 litre su içmek, kuru kayısı/incir tüketmek, zeytinyağı almak, düzenli yürüyüş yapmak ve tuvalet rutini oluşturmak bağırsakları hızlandırır.