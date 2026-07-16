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Fasülye ile bağırsakları temizlemenin yolu! Kabızlık doğru beslenmeyle mümkün: Çamaşır suyu gibi yıkar! Doğal çözüm Son derce önemli engel kalkıyor: Ayak mantarına deva ancak doktorlar içeriğine dikkat diyor... Böyle bakın ne oluyor? 1500 dron uçtu! Muhteşem gösteri
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Siyah Fasülye ile bağırsakları temizlemenin yolu! Kabızlık için doğru doğal çözüm: Adeta çamaşır suyu gibi yıkar!

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Siyah Fasülye ile bağırsakları temizlemenin yolu! Kabızlık için doğru doğal çözüm: Adeta çamaşır suyu gibi yıkar!

Güney Afrika ve Orta Amerika'da asırlardır tüketilen siyah fasulye, Türk mutfağının vazgeçilmez bakliyatlarından olan kuru fasulyeye olan benzerliğiyle de biliniyor. Yüksek lif oranı sayesinde sindirim sistemini düzenler. Bu besin kabızlığa karşı kullanılan doğal bir çözümdür. Dışkıyı yumuşatır ve bağırsak hareketlerini artırarak kabızlığın önlenmesine yardımcı olur...

#1
Foto - Siyah Fasülye ile bağırsakları temizlemenin yolu! Kabızlık için doğru doğal çözüm: Adeta çamaşır suyu gibi yıkar!

Güney Afrika ve Orta Amerika'da 7000 yılı aşkın süredir tüketilen siyah fasulye, son zamanlarda dünya mutfağın da sıkça kullanılan bir bakliyat türüdür. Çinli beslenme uzmanları tarafından "bağırsakların çamaşır suyu" veya "süper müshil" olarak adlandırılmıştır. Yüksek bitkisel protein, lif, demir ve antioksidan içeren besleyici bir baklagildir. Türk mutfağının vazgeçilmez bakliyatlarından olan kuru fasulyeye olan benzerliğiyle de bilinen siyah fasulye, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücuda oldukça yararlıdır.

#2
Foto - Siyah Fasülye ile bağırsakları temizlemenin yolu! Kabızlık için doğru doğal çözüm: Adeta çamaşır suyu gibi yıkar!

Siyah fasulye en çok lif içeren baklagildir. Bu nedenle kabızlığa ve gastrit gibi mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Ayrıca tok tutma özelliği sayesinde diyet listelerinde ilk sıradadır. İçerdiği B2, B3, B6, B9 vitaminleri sayesinde vücut direncini artırır, düzenli tüketildiğinde uzun vadede kanser riskini azaltır. Protein bakımından zengin olduğundan sindirim sisteminde yavaş hareket eder ve kandaki şeker oranını dengede tutar. Özellikle diyabet hastalarının tüketmesinde yarar vardır. Siyah fasulye gluten içermediğinden çölyak hastalarına ya da gluten toleransı düşük olan kişilere rahatlıkla yedirilebilir. Çinli beslenme uzmanları tarafından tavsiye edilen siyah fasülye nasıl tüketilir?

#3
Foto - Siyah Fasülye ile bağırsakları temizlemenin yolu! Kabızlık için doğru doğal çözüm: Adeta çamaşır suyu gibi yıkar!

Siyah fasulye kuru fasulye gibi önceden suya bastırılmalıdır. Bu sayede daha hızlı ve kolay pişer. Siyah fasulyeyi kabuklarıyla birlikte tüketmek, kabukların içerdiği sayısız antioksidan madde ve mineralleri almak için idealdir. Ancak çoğu kişi tadının acı olmasından dolayı bu şekilde tüketmeyi tercih etmez. Siyah fasulye 1,5 saatten fazla haşlanmamalı, haşlama suyuna tuz eklenmemelidir. Her ikisi de içerdiği yararlı maddelerin yok olmasına sebep olabilir. Haşlanan siyah fasulyeye limon suyu ve çiğ soğan eklenerek salata şeklinde tüketilebilir. Limon suyu hem tadına yakışacak hem de besinlerin kana karışmasına yardımcı olacaktır. Siyah fasulye haşlandıktan sonra blenderdan geçirilerek püre haline getirilebilir. Pürenin kıvamı ayarlanır, sıvı kıvamdaki püre balık ya da et yemeklerine sos olarak kullanılabilir. Sert kıvamlı püre ise baharatlarla tatlandırılarak öğün şeklinde tüketilebilir. Haşlanmış yeşil sebzeler ve tavuk suyuyla karıştırılarak ve blenderdan geçirilerek çorbası yapılabilir, hem bebeklerin hem de yetişkinlerin rahatlıkla tüketebileceği, sindirim sistemine ve bağışıklık sistemine yararlı bir besindir. sorun yalnızca Kuru fasulye gibi siyah fasulye yemeği de yapılabilir. Soğan, domates, salça ve istenirse et eklenen yemek kolay sindirilebilir ve kuru fasulyeye oranla daha az gaz yapar.

#4
Foto - Siyah Fasülye ile bağırsakları temizlemenin yolu! Kabızlık için doğru doğal çözüm: Adeta çamaşır suyu gibi yıkar!

Büyük sorun olan kabızlığa karşı sırlardır bazı besin kaynaklarının etkin kullanıldığı ve tavsiye edildiği görülmektedir. Özellikle siyah fasulye yoğun ilgi görmüştür. Siyah fasülye, yüksek lif oranı sayesinde Çinli beslenme uzmanları tarafından "bağırsakların çamaşır suyu" veya "süper müshil" olarak adlandırılmıştır. Yüksek bitkisel protein, lif, demir ve antioksidan içeren besleyici bir baklagildir. Kolesterol içermez ve sindirim sağlığını destekler. Salatalarda, çorbalarda veya ana yemeklerde kullanılabilir. Siyah fasulye filizi, içerdiği yüksek lif ve antosiyanin adlı antioksidan bileşikler sayesinde kan şekeri kontrolüne yardımcı oluyor. Hücre yenileyici özellikleriyle bilinen bu besin, bağırsak florasının temizlenmesinde ve serbest radikallerle mücadele edilmesinde etkili bir rol oynuyor. Siyah fasulye, içerdiği yüksek lif oranı sayesinde sindirim sistemini düzenler, dışkıyı yumuşatır ve bağırsak hareketlerini artırarak kabızlığın önlenmesine yardımcı olur. Çinli uzmanların "süper müshil" olarak tanımladığı siyah fasulye, içerdiği yüksek lif (1 fincanda yaklaşık 15 gram) sayesinde dışkıyı yumuşatarak bağırsak hareketlerini artıran doğal bir çözümdür. Asırlık bir çözüm olan bu besin Uzak Doğu ve Anadolu'da asırlardır kanı temizlemek, dalak ve mideyi güçlendirip sindirimi kolaylaştırmak için lapa veya çorba şeklinde tüketilmektedir. Kabızlık, yetersiz lif ve su tüketimi, hareketsiz yaşam veya tuvalet ihtiyacını ertelemekten kaynaklanır. Günlük 1.5 - 2 litre su içmek, kuru kayısı/incir tüketmek, zeytinyağı almak, düzenli yürüyüş yapmak ve tuvalet rutini oluşturmak bağırsakları hızlandırır.

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