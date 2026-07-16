Kritik noktalardan biriydi! Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde 15 Temmuz anma programı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen programa katıldı.

Bakan Çiftçi, Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ile bir araya gelerek müdürlükte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, 15 Temmuz 2016’da darbeciler tarafından hedef alınan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen anma programına katıldı. Program kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve 15 Temmuz şehitlerine ait kişisel eşyaların yer aldığı müzenin açılışını gerçekleştiren Bakan Çiftçi, müzenin anı defterini ilk imzalayan isim oldu. Bakan Çiftçi, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek’le bir araya geldi.

KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ VE DUA EDİLDİ

Anma programında Kocatepe Camii İmam Hatibi Mehmet Atıcı tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Tilavetin ardından Yenimahalle İlçe Müftüsü tarafından dua edildi. Bakan Çiftçi, duaya iştirak ederek 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle yâd etti. Bakan Çiftçi, Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bulunan Şehitler Köşesine karanfil bıraktı.