  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fotoğrafını paraya basacak! ABD’nin İnönü'sü Donald Trump Tahran'da dualı 15 Temmuz etkinliği: Türkiye hain girişimden güçlenerek çıktı Merhum Mısıroğlu’nun 15 Temmuz sözleri hafızalarda! Bu millet rüşdünü ispat etmiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: Hevesleri kursaklarında kalanlar fırsat kolluyor! Tehlike geçmedi 12 maddelik öneri sunan Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı: Paralel yapılanmalar bağımsızlığa tehdit! Selim İmamoğlu'ndan yat tatili fotoğrafı! 'Kolay bayrak'la tatlı hayat Milli iradenin kalbinden tarihi sesleniş! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş o karanlık geceyi anlattı! Zekai Paşa kendini tutamayıp tekmeledi: Ömer Halisdemir’i şehit edenlere az bile! Ahbap Derneği'nden bir bildirim olmamış Gurbetçiden gelen yardımlar nerede? Özgür Özel’in de dediği gibi FETÖ yalnız değildi ‘Atatürkçü subaylar bu darbeyi destekliyor’
Spor VNL’de 6’ncı galibiyet geldi! Filenin Efeleri, Sırbistan’ı set vermeden geçti
Spor

VNL’de 6’ncı galibiyet geldi! Filenin Efeleri, Sırbistan’ı set vermeden geçti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
VNL’de 6’ncı galibiyet geldi! Filenin Efeleri, Sırbistan’ı set vermeden geçti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi’nin 3. haftasındaki ilk maçında ev sahibi Sırbistan’ı 3-0 mağlup etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL’de üçüncü haftaya galibiyetle başladı. Filenin Efeleri, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ilk maçında ev sahibi Sırbistan'ı 3-0 yendi.

 

Türkiye, VNL'deki 6. galibiyetini alırken, Sırbistan 5. mağlubiyetini yaşadı.

 

Ay-yıldızlılar, üçüncü etaptaki ikinci maçında 17 Temmuz Cuma günü TSİ 17.30'da Ukrayna ile karşılaşacak.

 

Sırbistan: 0 - Türkiye: 3

Salon: Belgrad

Hakemler: Charles Andrew Robb (Kanada), Marie-Catherine Boulanger (Belçika)

Sırbistan: Stefanovic, Marinovic, Batak, Nedeljkovic, Kulpinac, Masulovic (Negic, Kujundzic, Peric, Ristic)

Türkiye: Murat Yenipazar, Ahmet Tümer, Efe Bayram, Adis Lagumdzija, Mert Matic, Mirza Lagumdzija (Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Ertuğrul Gazi Metin, Cafer Kirkit, Hilmi Şahin)

Setler: 23-25, 19-25, 18-25

Süre: 90 dakika

Ferhat Akbaş’dan büyük başarı! Asya'da yılın voleybol başantrenörü seçildi
Ferhat Akbaş’dan büyük başarı! Asya'da yılın voleybol başantrenörü seçildi

Spor

Ferhat Akbaş’dan büyük başarı! Asya'da yılın voleybol başantrenörü seçildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23