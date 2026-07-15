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Gündem HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı: ABD gibi bir dostunuz varsa düşmana ihtiyacınız kalmaz!
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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı: ABD gibi bir dostunuz varsa düşmana ihtiyacınız kalmaz!

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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı: ABD gibi bir dostunuz varsa düşmana ihtiyacınız kalmaz!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, hain darbe girişiminin arkasında ABD’nin olduğunu hatırlatarak "Allah'ın yardımı ve kahramanca direnen milletimizin fedakarlığıyla püskürtülen sadece bir darbe teşebbüsü değil, arkasında ABD olan bir emperyalist işgal planıydı. Bu gerçek asla unutulmamalıdır. ABD gibi bir dostunuz varsa düşmana ihtiyacınız kalmaz. ABD'nin İsrail'den başka dostu yoktur" ifadesini kullandı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Emperyalist güdümlü 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini belirten Yapıcıoğlu, şunları kaydetti: "Allah'ın yardımı ve kahramanca direnen milletimizin fedakarlığıyla püskürtülen sadece bir darbe teşebbüsü değil, özünde bir emperyalist işgal planıydı. Meşum darbe girişiminin yıl dönümünde, şehitlerimize ve ahirete irtihal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize de sıhhat ve afiyet diliyorum. Geçmişten günümüze 15 Temmuz teşebbüsü dahil ülkedeki tüm askeri darbelerin ya azmettiricisi ya destekleyicisi ya da bizzat planlayıcısı ABD'dir. Bu gerçek asla unutulmamalıdır. ABD gibi bir dostunuz varsa düşmana ihtiyacınız kalmaz. Çünkü başınız beladan kurtulmaz. ABD'nin İsrail'den başka dostu yoktur. Kendisinin veya tek dostunun çıkarları uğruna müttefiklerini tek kalemde harcamaktan da geri durmaz."

ŞEHİTLERE RAHMET HAİNLERE LANET

Zekeriya Yapıcıoğlu, bugün toplumsal olarak yaşanan sıkıntıların çaresinin, medeniyet değerlerine ve inancın şekillendirdiği öz kimliğe yeniden çok güçlü bir şekilde sahip çıkmaktan geçtiğini belirtti. Bu kimliğin hayatın her alanında neşvünema bulması için gayret gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Yapıcıoğlu, emperyalist işgale geçit vermeyen şehitlere sonsuz rahmet diledi. Yapıcıoğlu, milleti korumak ve vatanı savunmak için kullanılması gereken silahlarla kendi halkını vuran darbecileri, onların arkasındaki küresel emperyalizmi ve tüm uşaklarını lanetlediğini ifade etti.

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