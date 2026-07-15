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Gündem CHP’nin aracıyla partiyi bölecek! Fuhuşçu başkan yaptırdı Özgür Özel çöktü
Gündem

CHP’nin aracıyla partiyi bölecek! Fuhuşçu başkan yaptırdı Özgür Özel çöktü

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CHP’nin aracıyla partiyi bölecek! Fuhuşçu başkan yaptırdı Özgür Özel çöktü

Gazeteci Fatih Atik, mutlak butlan kararıyla genel başkanlık görevden düşen CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yeni parti hazırlıkları yaptığı iddialarını gündeme taşırken, CHP'ye ait ve Özkan Yalım’ın belediyenin kasasıyla içini yaptırdığı makam aracını iade etmediğini ve kullanmayı sürdürdüğünü söyledi.

Gazeteci Fatih Atik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yeni parti kurma hazırlığında olduğunu ve bu süreçte CHP Genel Merkezi'ne ait makam araçlarının akıbetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Atik'in paylaşımında "Tüzük yazılıyor, program yazılıyor, kurucular kuruluna karar veriliyor. Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adımlar atılır. Genel kabul gören isim belli, logo çalışılıyor." ifadelerini kullanırken Özel’in partinin aracına ise çöktüğünü söyledi.

 

FUHUŞÇU BAŞKAN YAPTI ÖZEL KULLANIYOR

Atik, yolsuzluktan tutuklanan fuhuşçu Özkan Yalım tarafından belediye bütçesiyle ve milletin parasıyla yaptırılan Mercedes makam aracının tüm tepkilere rağmen Özgür Özel tarafından partiye iade edilmediğini belirterek, Özel’in CHP’ye ait 5 tane aracı kullandığını bildirdi.

Paylaşımının sonunda Atik, "CHP'nin aracını kullanıp CHP içinden yeni parti kurmak" ifadesiyle duruma tepki gösterdi.

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