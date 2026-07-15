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Gündem İBB davası tutuklularından 'yat'lı tatile öfke: Ailemiz sizin yüzünüzden hapiste siz tatildesiniz!
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İBB davası tutuklularından 'yat'lı tatile öfke: Ailemiz sizin yüzünüzden hapiste siz tatildesiniz!

Yeniakit Publisher
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İBB davası tutuklularından 'yat'lı tatile öfke: Ailemiz sizin yüzünüzden hapiste siz tatildesiniz!

Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu'nun paylaştığı yatlı tatil fotoğrafı, İBB tutuklularının aileleri arasında büyük tepkilere neden oldu. Tutuklularının yakınları, “80 yaşındaki anneler duruşma kapılarından ayrılmazken, çoğu sanık yeni doğmuş çocuğunu bile göremezken, babamız, annemiz, evladımız sizin yüzünüzden tutuklu iken siz tatil keyfi paylaşıyorsunuz! Yazıklar olsun” açıklamasını yaptı.

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu'nun paylaştığı yatlı tatil fotoğrafına tepkiler dinmiyor. Ailelerinin, Ekrem İmamoğlu ve çetrefilli işler çevirdiği çetesi yüzünden cezaevinde olduğunu savunan İBB davası tutuklularının yakınları, “80 yaşındaki anneler duruşma kapılarından ayrılmazken, çoğu sanık yeni doğmuş çocuğunu bile göremezken, şu yaşananlara bak. Bizim babamız, annemiz, evladımız sizin yüzünüzden tutuklu. Siz tatil keyfi paylaşıyorsunuz, yazıklar olsun.” diyerek tepkilerini dile getirdi.

CHP'Lİ İSİM DE ELEŞTİRMİŞTİ

Selim İmamoğlu’nun lüks yatının bir koydan paylaştığı fotoğrafını “Milletin çocukları mitingde, Ekrem’in oğlu yatıyla tatilde…” notuyla sosyal medya hesabından yayınlayan butlan Özgür ve ekibinin belalısı CHP’li Yazar Tolgahan Erdoğan, “Selim İmamoğlu Marshall Adaları bandıralı yatıyla tatil yapsın, emekli Hasan amca, gariban işsiz genç mitinglerde İmamoğlu’nu savunsun…” diye yazarak CHP tabanının öfkesine tercüman olmuştu.

KOLAY BAYRAK TAŞIYOR

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu’nun kişisel Instagram hesabından paylaştığı iddia edilen tatil karesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Hızla yayılan tatil fotoğrafında yatta denizcilik sektöründe "kolay bayrak" olarak nitelendirilen ve başta vergi muafiyetleri ile esnek denetim standartları olmak üzere çeşitli avantajlar sağlayan Marshall Adaları bayrağının dalgalanması dikkat çekmişti.

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