Merhum Mısıroğlu’nun 15 Temmuz sözleri hafızalarda! Bu millet rüşdünü ispat etmiştir
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Üstad Kadir Mısıroğlu’nun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişimi sonrası yaptığı “Bu millet rüşdünü ispat etmiştir” sözleri hala hafızlardaki yerini koruyor.
Tarihçi Kadir Mısıroğlu’nun FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili sözleri yeniden gündem oldu. Üstad Mısıroğlu, Türk milletinin rüşdünü ispat ettiğini belirtmişti.
İşte Mısıroğlu’nun o geceye dair sözleri:
Ben tankların üstüne çıkan halkı, gençleri görünce ekseriyetin de genç olduğunu görünce cidden gözümden yaş geldi.
Anladım ki bu millet rüştünü ispat etmiştir. Hâkimiyetin bilâ kayd-ı şart milletin olduğu inancı milletin kafasında yerleşmiştir ve hakkını müdafaa ettiği için gerektiğinde ölümü göze alarak bir hareket yapabilir. Ölsem bahtiyar ölürüm bunu gördükten sonra…
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