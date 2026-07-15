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Dünya Tahran'da dualı 15 Temmuz etkinliği: Türkiye hain girişimden güçlenerek çıktı
Dünya

Tahran'da dualı 15 Temmuz etkinliği: Türkiye hain girişimden güçlenerek çıktı

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Tahran'da dualı 15 Temmuz etkinliği: Türkiye hain girişimden güçlenerek çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yılında İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen anma töreninde konuşan Büyükelçi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, “Bu girişim sonrası önemli bir duruş sergileyen Türkiye hızlı bir benlik inşasına girişti. Aslında dünyada bölgede söz, güç sahibi olan ülkeler kategorisine girmiş oldu ve bu süreç devam ediyor” ifadelerini kullandı

İran'ın başkenti Tahran'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği rezidansında gerçekleştirilen törende şehitlere dua edilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimiyle ilgili “Milletimizin direncinin hatıraları hala tazeyken 10 yıl geçti. Ülkemiz halkımızın bilinci ve Cumhurbaşkanımızın dirayetli tutumuyla önemli bir badireyi atlattı. Bu bir dönüm noktası oldu.” dedi.

Halkın darbe girişimi karşısında takındığı tutumun demokrasi tarihi için önemli bir olay olduğunu vurgulayan Kırlangıç, “Bu, demokrasi tarihimizde, medeniyetimizde, sosyal hayatımızda çok önemli bir adımdır, önemli bir duruştur. Ve millet her kesimden bu duruşu gösterdi. Bundan sonra Türkiye hızlı bir benlik inşasına girişti. Aslında dünyada bölgede söz, güç sahibi olan ülkeler kategorisine girmiş oldu ve bu süreç devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Dış misyon görevlileri olarak, bu bilinçle hareket etmek ve toplumu doğru bilgilendirmekle görevli olduklarını aktaran Kırlangıç, ”Dış misyonlar olarak ülkemizin bağımsızlığını ülkemizin egemenliğine ve ülkemizin demokrasisini anlatabilmek, çalışanlarımıza demokrasi gösterebilmek önemli ve bizim üzerimize düşün vazife budur.” diye konuştu.

Programa elçilik personeli, Tahran'daki Türk kurumların temsilcileri ve davetliler katıldı.

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