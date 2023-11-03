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Gündem Zillet'in yamyamları İSPARK’ı batırdı
Gündem

Zillet'in yamyamları İSPARK’ı batırdı

Yeniakit Publisher
2023-11-03 12:21:00 -
Zillet'in yamyamları İSPARK’ı batırdı

Göreve geldiği günden beri İstanbul’un bütçesini heykel, konser ve kişisel reklamı için harcayan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; megakenti iflasa sürüklüyor. 2019 yılından bu yana İstanbullulara hizmet etmek yerine eziyet eden İmamoğlu; 4 milyar euro değeri olan İSPARK’ı batma noktasına getirdi.

Sebahattin Ayan  İstanbul

Göreve geldiği günden beri İstanbul’un bütçesini heykel, konser ve kişisel reklamı için harcayan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, megakenti iflasa sürüklüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı olan ve dönemlik çalışan Denetim Komisyonuna da başkanlık yapan Muhammet Kaynar, İBB iştiraki İSPARK’ın geçen yılki faaliyet zararının 29 milyon 918 bin lira, öz kaynaklar toplamının ise eksi 17 milyon 594 bin lira olduğunu bildirdi.

Teknik olarak iflas etti

Şirketin hukuken ve teknik olarak iflas durumunda bulunduğunu belirten Kaynar, İSPARK’ın 2005’te belediyeye ait otoparkları devralıp tek elden işleterek, kentli olma ve park etme kültürünü yerleştirme amacıyla kurulduğunu ve İSPARK’la, İstanbul’da kayıt dışı para toplayan “değnekçiliğin” önüne geçildiğini anlattı. Kaynar, yatırım ve projelerle kaliteli bir park sistemi oluşturulduğunu, ulaşım arterlerine kurulan otoparklarla da toplu ulaşımın teşvik edildiğini kaydetti. Kaynar, şirketin 2019 öncesinde yatırımlar yaptığını, sermaye giderleri dolayısıyla zarar ettiğini aktararak, İSPARK’ın 2012-2013 döneminde 4 milyar euroluk değere ulaştığını açıkladı. İSPARK’ın 2019 seçimleri öncesinde 101 bin araçlık parka sahip olduğunu aktaran Kaynar, inşa ve ihale sürecinde olanlarla birlikte 145 bine yakın bir kapasiteye ulaşacak şekilde bırakıldığını dile getirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2019 seçimleri öncesinde “İSPARK nasıl zarar eder, anlayamıyorum” ifadesini kullandığına dikkati çeken Kaynar, “Denetim Komisyonu olarak, bunu söyleyen bir başkan herhalde İSPARK’ta farklı şeyler yapmıştır umuduyla verileri istedik ama ortadaki tablo çok kötü” dedi. Komisyon olarak 2018 ile Haziran 2023 döneminin verilerinin ellerinde olduğunu belirten Kaynar, şirketin yönetim ve mali durumunun iç açıcı olmadığını söyledi.

İstanbul raydan çıktı

İSPARK’ın iflasını değerlendiren Gazeteci Cengiz Alçayır da, İmamoğlu’nun metropol kenti ekseninden, raylarından çıkardığını belirterek, şunları dile getirdi: “Herkes kendi mahallesinde ücretsiz İSPARK’ı kullanacak diyen İmamoğlu aksine otopark fiyatını 53 liraya çıkardı. İstanbul’u batırmaya çalışıyor. ‘Benden büyük hizmetler, büyük projeler beklemeyin’ deyip bunu bile eline yüzüne bulaştıran birisinin İstanbul’a hizmet yapmasını beklemiyoruz. Onu İstanbullu diye bir derdi yok. Onun derdi eğlence, konser, makam, hopladı, zıpladı. Sevgi pıtırcığı kendisine bir rol çizip başkancılık oynuyor. İstanbul demek Türkiye demek. Bugün insanlar İstanbul’dan kaçmaya çalışıyor. Çünkü İstanbul’da ulaşım sıkıntı, su problemi var. Bırak arabayı park etmeyi, kendi park edecek yer yok. Sosyal yaşam alanlarında en ufak bir artış yaptığı yok. Eğer İstanbullu biraz daha direnir de önümüzdeki seçimlerde sağduyulu davranıp ve becerikli proje üretecek birisi gelirse o bataktan çıkmaya çalışacak.”

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Yorumlar

100 senedir

C. Heykel Partisinden 100 senedir hayır gelmediki, şimdi gelecek 100 senede bekleyelim. Bunlar içimizdeki geldiğini gibi gitmeyenler tarafından kurulmuş bir çetedir.

TÜİK Açıkladı

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