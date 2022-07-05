Zilletin vaadi tek parti karanlığı

6’lı masa etrafına kümelenen İP, SP, DEVA, DP ve Gelecek Partisi’nden cesaret alan Kemal Kılıçdaroğlu, sözde ‘helalleşme’ adı altında mütedeyyin kesimden oy koparmaya çalışırken, her seferinde milletin mukaddes değerlerini hedef alan zillet bileşenleri karanlık bir gelecek vaat ediyor. CHP’lilerin yetiştiği ocak konumunda olan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), sözde laiklik bahanesiyle vatansever bürokratları idam sehpası ile tehdit ederken, CHP’nin arka bahçesi durumunda olan STK’lar ile fonlu medyası, yazarı, çizeri ve gazetesiyle Müslümanlara yönelik kinini kusuyor.

Helalleşme değil hesaplaşma

Seçim döneminde sözde dine saygılıymış gibi davranarak takıyyenin dibine vuran malum kesimin, her fırsatta “Ortaçağ zihniyeti” olarak yaftaladığı İslam’ı ve mukaddes değerlerini hedef alması, olası bir zillet iktidarında ülkeye ne tür bir karanlık vaat ettiğini gözler önüne seriyor. İşte zilletin maskesini düşüren o rezaletlerden bazıları:

1950 seçimlerini yapmanın hata olduğunu ve tek parti rejimiyle Türkiye’nin yönetilmesi gerektiğini savunan Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce, ezanın Arapça’ya çevrilmesinin hata olduğunu ve Türkçe okunması gerektiğini vurgulayarak, kinini kustu.

Milleti denize dökmekle tehdit eden CHP’li Hüsnü Bozkurt’un başında olduğu ve Atatürk maskesinin arkasına sığınarak iyice zıvanadan çıkan ADD, Mahmut Efendi Hazretleri’nin cenaze törenini “laikliğe aykırı” olduğu gerekçesiyle yargıya taşıdı.

“Bu ülkede Müslümanlar azınlık değildir” diyen Kocaeli Valisi hakkında suç duyurusunda bulunan ADD Şube Başkanı Taylan Bingöl, Kemalist ideolojilerinden vazgeçmeyeceklerini, gerekirse İstiklal Mahkemeleri’ni tekrar kurmaktan çekinmeyeceklerini söyleyerek, idam tehdidinde bulundu.

Of’da 254 hafız için düzenlenen icazet töreninin hedef alan Cumhuriyet gazetesi, hafızlığın ibadet olmadığını iddia ederek, “Gösteriler ibadet boyutlarını aştı devlete meydan okumaya dönüştü” ifadelerini kullandı.

İslam’ı “çağdışı” diye yaftalayan ve bünyelerinde eşcinsel sapkınlar için “LGBT Hakları” birimi bulunduran CHP’nin arka bahçesi konumundaki İstanbul ve İzmir Barosu, Ankara Adliyesi bünyesinde açılacak olan Yaz Kur’an Kursunu hazmedemeyerek, Cumhuriyet Başsavcılığı’nı “hesap sormakla” tehdit etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, TBMM’de Diyanet’in 4-6 yaş Kur’an kurslarını eleştirerek, okul öncesine verilen din eğitimini ‘Ortaçağ zihniyeti’ olarak tanımladı.

Fırsat ellerine geçmesin!

Konuyla ilgili Akit’e konuşan 28 Şubat mağduru yazar Tayyar Tercan, şunları dile getirdi: “Biz bu Cumhuriyeti kanla kurduk, kanla koruyacağız’ diyen zihniyet ile 28 Şubat’ı, 80 darbesini, 1960’ı yapanlar ve Menderes’i idam edenler aynı zihniyettir. Bunlar fırsatını bulduğunda aynı şeyi daha katmerli şekilde yapacaktır. Çünkü küçük bir azınlık oldukları halde memleketi babasının malı gibi görenler iyice bilendiler. İktidar olmaları halinde İstiklal Mahkemeleri’ni de kurarlar, idam sehpalarını da getirirler. Ezanı da Türkçe okuturlar. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Asıl sıkıntı şu; kendilerine muhafazakar diyen Saadet Partisi, DEVA gibi partiler, İslam düşmanı bu zihniyet sanki tövbe etmiş gibi, bunlara omuz veriyorlar. Üstad Necip Fazıl’ın ifadesiyle, bu partiler Ebu Cehil’in ordusuna asker taşıyorlar. Biz dün CHP zihniyetine ekonomi kötü olduğu için, ülke dünya standartların gerisinde kaldığı için karşı değildik. İslam’a düşman olduğu için, tarihimize, kültürümüze, ecdadımıza, değerlerimize saldırdığı için karşıydık. Bugün değişti mi bu durum. Kesinlikle hayır. O yüzden, Allah fırsat vermesin bu zihniyet iktidara gelirse İslam namına hiçbir şey bırakmazlar. Ötesi bu ülke namına da bir şey bırakmayacaklardır. O yüzden gücümüzün yettiğince bunların yönetimi ele geçirmelerine izin vermemeliyiz.”

100 yıllık zihniyetin devamı

Özgür Der Başkanı Rıdvan Kaya ise, şu değerlendirmede bulundu: “Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme söylemlerinin samimi olmadığını, seçime endeksli olduğunu hepiz biliyoruz. Son günlerde yaşanan örnekler, 100 yıllık Kemalist zihniyetin devamı. Kemalist zihniyet zaten bunu gerektirir. Kemalizme inanan kişiler güçsüz duruma düştükleri için şartlar gereği bu bahsedilen uygulamaları 10 yıllardır hayata geçirme imkanını bulamadılar. 28 Şubat gibi istisnai dönemler hariç. Dolayısıyla bunların bu özlemleri bitmez. Allah’ın izniyle hiçbir zaman bu özlemlerini uygulayacakları bir ortam olmayacaktır. Türkiye artık 1920’lerin, 1930’ların Türkiyesi değil.”