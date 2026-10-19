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Sağlık Sırbistan’da Batı Nil alarmı: 5 ayda 60 vaka tespit edildi
Sağlık

Sırbistan’da Batı Nil alarmı: 5 ayda 60 vaka tespit edildi

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Sırbistan’da Batı Nil alarmı: 5 ayda 60 vaka tespit edildi

Sırbistan’da 1 Haziran-18 Ekim tarihleri arasında 60 Batı Nil virüsü vakası kaydedilirken, hastaların 49’unda beyin ve sinir sistemini etkileyen nöroinvaziv enfeksiyon tespit edildi.

Vakaların büyük bir çoğunluğunun başkent Belgrad'da bulunduğu kaydedilen açıklamada, ortalama yaşın ise 63 olduğu bilgisi paylaşıldı.

BATI NİL VİRÜSÜ

Çoğunlukla "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil virüsüne karşı herhangi bir aşı bulunmadığı için sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisinek ısırığından itibaren kuluçka süresinin 2 ila 14 gün olduğu, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor.

Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirtiye rastlanmadığı, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ise ateş, halsizlik, bulantı-kusma, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.

Başlangıçta yalnızca Afrika'da görülen virüs, zamanla Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yayıldı.

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