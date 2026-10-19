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Gündem "Asrın İnşası aynı zamanda gönüllerin inşasıdır": Bakan Murat Kurum, Adıyamanlı depremzede Bayram amcayı bağrına bastı!
Gündem

"Asrın İnşası aynı zamanda gönüllerin inşasıdır": Bakan Murat Kurum, Adıyamanlı depremzede Bayram amcayı bağrına bastı!

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"Asrın İnşası aynı zamanda gönüllerin inşasıdır": Bakan Murat Kurum, Adıyamanlı depremzede Bayram amcayı bağrına bastı!

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde 5 evladını bağrına taş basarak toprağa veren, kendisi ise eşi ve 2 torunuyla enkazdan 5. günde çıkarılan Adıyamanlı Bayram Kahraman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti. Acı günlerin geride kaldığını ve devletin şefkat elinin yaraları sarmaya devam ettiğini vurgulayan Bakan Kurum, ziyaret görüntülerini paylaştığı mesajında "Asrın İnşası aynı zamanda gönüllerin de inşasıdır" ifadelerini kullandı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazdan 2 torunu ve eşiyle çıkarılan Adıyamanlı Bayram Kahraman ile bir araya geldiği görüntüleri paylaşarak, "Asrın İnşası aynı zamanda gönüllerin de inşasıdır" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 çocuğunu kaybeden, enkazdan 2 torunu ve eşiyle çıkarılan Adıyamanlı Bayram Kahraman ile Bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Kurum, sanal medya hesabından ziyaretin görüntülerini paylaşarak, "6 Şubat’ta acı günlerde beraber olduğumuz Adıyamanlı Bayram amcamız misafirimizdi. O günler geride kaldı, şimdi mutluluğu paylaşıyoruz. Her zaman söylerim; Asrın İnşası aynı zamanda gönüllerin de inşasıdır" dedi.

'5'İNCİ GÜN ENKAZDAN KURTARILDILAR'

Bakan Kurum'a teşekkür ziyaretinde bulunan Kahraman, "Biz 5’inci günü çıktık enkazdan. İki torunum ve eşimle beraber. 5 tanem de gitti zaten. Oğlum bir taneydi. Allah kimseye göstermesin" ifadelerini kullandı. Bakan Kurum ise Kahraman’a baş sağlığı dileyerek, "Allah sabır versin o zor günleri hep beraber atlattık. Allah bir daha yaşatmasın" dedi.

'BİZ SİZDEN RAZIYIZ ALLAH DA SİZDEN RAZI OLSUN'

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar için Bakan Kurum’a teşekkür eden Kahraman, "Sayın Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanıma da çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Allah kalbinize gönlünüze göre versin. Allah yardımcıları olsun, tırnaklarını taşa değdirmesin. Biz sizden razıyız Allah da sizden razı olsun. Baş tacısın. Hakkını helal et" diye konuştu.

Kahraman, "Yapacağımız birşey var mı?" diye soran Bakan Kurum’a, "Bize en iyisini yaptınız" yanıtını verdi. (DHA)

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