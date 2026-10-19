Ederson ve ailesi yürekleri fethetti
Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson ve ailesi gönülleri fetheden bir harekete imza attı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson ve ailesi gönülleri fetheden bir harekete imza attı.
Fenerbahçe’nin Brezilyalı file bekçisi Ederson ve ailesi, saha dışındaki örnek davranışlarıyla takdir topladı.
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM ETTİLER - Tecrübeli kalecinin eşi Lais, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere dayanışma duygusuyla özel yardım kolileri hazırladı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Ederson, eşi Lais ve çocuklarıyla birlikte harekete geçerek yardım kolilerini bizzat ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.
YAPTIKLARI BEĞENİ TOPLADI - Çocuklarıyla birlikte örnek bir dayanışma sergileyen Brezilyalı ailenin bu duyarlı hareketi, kısa sürede geniş yankı buldu. Sarı-lacivertli taraftarlar ve futbolseverler, Ederson ailesinin bu anlamlı ve kalplere dokunan hareketini beğeni ve takdir mesajlarıyla karşıladı.
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