Tamar Tanrıyar: Başımızda Erdoğan değil de Ekrem ve Özgür gibi tipler olsa bu ülkeyi elimizden alırlardı! Çok pis oyunlar oynuyorlar arkasından! Ne olur sahip çıkın!

Gazeteci Tamar Tanrıyar, Türk halkına çağrı yaptığı videosunda şunları söyledi: "Bunların yaptığı hainlikler var ya. Ben bunları duyunca kan beynime sıçradı. Çok üzüldüm. Yapmamız gereken şey Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmak. Sağcıyım solcuyum falan hepsi birbirine karışmış. Ortalık yangın yeri ve Cumhurbaşkanı tek başına mücadele ediyor. Nefret de ediyor olsam aynısını söylerdim. Bu adam bize bir ah ederse var ya ne bu dünyada ne öbür dünyada iki yakamız bir araya gelmez. Kemal Kılıçdaroğlu hani diyordu ya sırtımdan hançerlendim. Bak böyle bir hançer şekli yok. Adamın sırtında boş yer yok. Ama söz veriyorum, Yemin ediyorum böyle ipe dizer gibi dizeceğim hepsini.”

GÖZÜNÜZÜ SEVEYİM SAHİP ÇIKIN

“Bu ülke bizim ülkemiz abi. Biz sahip çıkmazsak kim sahip çıkacak. Öyle 3-5 tane ne olduğu belirsiz tipten mi medet umacağız. Her zaman bu millet ülkesini korudu. Yanında duracağız cumhurbaşkanımızın. Şu anda Türkiye’nin bulunduğu konumda, Ortadoğu coğrafyasında, başımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan değil de Özgür gibi Ekrem gibi tipler olsa açık söylüyorum başımıza öyle bir çullanırlardı ki. Bu ülkeyi elimizden alırlardı. Ne olduğumuz şaşırırdık herkes Yorgo morgo falan olurdu. Öyle diyorlar ya onlar Yunan olurdu o olurdu. Herkes birbirine karışırdı. Bugün bunlar yaşanmıyorsa sebebi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır. Gözünü seveyim ne olur sahip çıkın. Bak çok yalnız ve çok pis oyunlar oynuyorlar arkasından. Çok pis!"