Zilletin listesinde Pensilvanya izi

Zillet paydaşları arasında dün koltuk kapma savaşları yaşanırken, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun hazırladığı ortak milletvekili listesine adeta terör örgütlerinin gölgesi düştü. Aday listesini belirlemek için önceki gece saat 22.00’da toplanması beklenen CHP Parti Meclisi, yaşanan kavgalar sebebiyle toplantıyı önce 00.00’a, ardında 03.00’a ve son olarak sabah 07.00’a ertelerken, Meclis’te grup kuracak kadar milletvekili koparmaya SP, DP, DEVA ve Gelecek Partisi’nin hayali suya düştü. İlk belirlemelere göre CHP listelerinden İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana gibi büyükşehirlerden Deva’ya 8, Gelecek’e 7, Saadet’e 4, DP’ye 3 milletvekili adayına kazanacak sıradan verildiği kaydedildi. CHP yönetimi, ABD’ye yakınlığı ile bilinen Namık Tan, yargıyı FETÖ’te teslim etmekle suçlanan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve “PKK terör örgütü değildir” diyen Türkan Elçi gibi isimleri oturttu. CHP’yi yerden yere vuran Cemal Enginyurt ise DP kontenjanından İstanbul 1.bölge 9. sıra aday oldu.

FETÖ ve PKK gölgesi düştü

Üzerine PKK ve Pensilvanya’nın gölgesinin düşen zilletin listesinde dikkat çekenler:

ABD’ye ve FETÖ’nün firari imamları ile olan yakınlığı bilinen ve S-400’le ilgili skandal açıklamaları sebebiyle Başkan Erdoğan’ın, “Bunlar ihanet içindeler” sözleriyle tepki koyduğu eski Washington Büyükelçisi Namık Tan, CHP’nin İstanbul 2. Bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu.

DEVA’lı ve eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’, Hatay’da CHP tabanı itiraz edince, Ankara 1’inci bölge 4’üncü sıradan aday gösterildi. Kılıçdaroğlu, Ergin’i, “Bu ülkenin talihsizliği ne? Ali Dibo’cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın” sözleriyle eleştirmişti.

FETÖ gazetesi “Taraf” yazarı Yüksel Taşkın CHP İzmir 1. bölge 1. sıra adayı oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Asla katil PKK falan demedim. Aksine kocamın dediği gibi terör örgütü değildir diyorum” diyen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, CHP İstanbul 3’üncü bölge 3. sıradan aday gösterildi.

Geçmişte “CHP’ye ülkücüler nasıl oy verecek?” diyen DP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İstanbul 1. Bölge 9. sıra aday oldu.

“KHK’lıların dosyasını yeniden ele alacağız” diyen CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 1. sıradan aday oldu

OHAL karşıtı söylemleriyle bilinen ve FETÖ ağzıyla konuşan Mustafa Yeneroğlu, CHP İstanbul 3. Bölge 6. sıra yer buldu.

“Camide bira içtiler” iddiasını yalanlayarak Gezi olayları sırasında camide alkol tüketen çapulcuları aklayan Erzurumlu müezzin Fuat Yıldırım, CHP İstanbul 2. Bölge’den 10. sıradan aday gösterildi.

Akşener'in İP'inden kopan kopana

Partisinde yaşanan erime sebebiyle Meclis’te kurşun döken Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti seçime kendi listesiyle girerken, “oylarının baraj altına düştüğünü” düştüğünü söyleyen İP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan danışmanı Aytun Çıray, milletvekilliği adaylığından çekildiğini açıkladı. İYİ Parti’den milletvekili aday adaylığı için Demre Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Okan Kocakaya, temayül yoklamasında hile yapıldığı iddiasıyla aday adaylığından çekildiğini ve partisinden istifa ettiğini açıkladı. Yine İyi Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adayı Mehmet Fedai Çakmaklı, Ahmet Ersin Bucak, Abdullah Tüysüz ve Mehmet Özyavuz gibi isimler ise listelerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle aday adaylığından çekildi. Şanlıurfa İl Başkanı ile birlikte teşkilattan 57 kişi istifa etti. 28. Dönem Konya Milletvekili adayı olarak 5. sıradan gösterilen Süleyman Şenol ise, listedeki sıralamasını beğenmeyerek hem adaylıktan hem de partisinden istifa etti.

Yaşanacak kaosun provası gibi

Küresel emperyalistlerin ve karanlık odakların yönlendirmesiyle bir araya gelen zilletin listesini değerlendiren Gazeteci Murat Özer ise, şunları söyledi: “Şimdiye kadar ideolojik gerekçelerle hiçbir şekilde kavga etmeyen ortaklar adaylık için birbirine girdi. Mesela Aytun Çıray ve bazı isimler. Yavuz Ağıralioğlu’nun gösterdiği tepki neydi? Bu ittifakın PKK çizgisiyle iş birliği yapıyor olması ve terörün gölgesinin üzerine düşmesi. Bunlara rağmen İP içerisinde yerinden bile kıpırdamayan insanlar, sadece kendilerini birinci sıra değil de ikinci sıraya yazılmasından dolayı zehir zemberek sözler söyleyerek partilerinden istifa ediyorlar. Hem İP hem de CHP durum bu. Hiçbir ideal ve ilke falan bunlar için önemli değilmiş. Tam olarak istedikleri şey koltuklarının yerlerinin sabit olmasıymış. Millet İttifakı cephesinde büyük bir ideolojik enkaz var. O dört tane küçük siyasi partiyi yanlarına alarak Türkiye’nin bütün renklerini bir arada koyacaklarını düşünmüşlerdi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddiası buydu. Şimdi 6 partinin birbirine benzeyen temel özelliklerinin koltuk ve siyasi menfaat olduğu tescillendi. Yani nereden baksan bu masada kriz ve kaos var. Yaşananlar adeta olası koalisyon iktidarlarının provası gibi.”