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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Yeniakit Publisher
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde “AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteli Gençlik Buluşması” programına katılıyor.

Erdoğan’ın konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Ezelden aşığız biz bu millete. Haktan gelir hakka gider bu sevda. Maya olur devlet ebet müddete, her can her gönülde tutar bu sevda. Irmak olur deryasına ulaşır destan olur gönüllere kazınır, yedi iklim dört köşeyi dolaşır, eser burcu burdu tüter bu sevda. Bu sevda Türkiye'nin sevdasıdır. Bu sevda milletimizin sevdasıdır. Bu sevda Afrika'dan Asya'ya tüm mazlumların sevdasıdır. En çok da sizlerin sevdasıdır. 

Sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin aracılığınızla Türkiye'nin her bir gencine sevgilerimi gönderiyorum. Aşkınız, sevdanız için, salonlara sığmayan bu coşkunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün bir kez daha ülkemizin ve milletimizin umudu olan, geleceği olan siz değerli gençlerimiz ile bir arada olmanın sizlerle olmanın heyecanı içindeyim. Bu toplantıyı düzenleyerek şahsımı siz genç arkadaşlarımla bir araya getiren AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'mızı tebrik ediyorum.

Sizlere bakarken karşımdaki şu güzel topluluğa bakarken Türkiye'nin aydınlık ve müreffeh yarınlarını görüyorum. Yaptığımız çalışmalarla ilk defa kayıt yaptıran 450 bin gencimiz ÜNİAK ailesine katıldı. Kampüse hoş geldiniz diyerek karşıladığımız gençlerin ilk durakları ÜNİAK oldu. Sınav dönemi telaşına, kantinlerde yurtlarda etkinliklerde kurulan dostluklardan, mezuniyet sevincine kadar üniversite hayatının her aşamasında özgün projeler ve faaliyetlerle gençlerimizin yanında olan ÜNİAKLI kardeşlerimi yürekten kutluyorum.

Ayrıntılar gelecek…

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