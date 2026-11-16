Rum Kesimi ile BM yine oyun peşinde! ‘Dönüşümlü başkanlık’ tezgahı yeniden masada

Rum basınında yer alan haber ve analizlere göre, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, tarafların ön şart ileri sürmeden müzakere masasına oturmasını ve dönüşümlü başkanlık konusunun görüşmelerin ilk aşamasında ele alınmasını önerdi.

Philenews ve Cyprus Mail’de yayımlanan değerlendirmelerde, 2017 yılında Crans-Montana’da sonuçsuz kalan federasyon müzakerelerinin yeniden başlatılması için bu konuda uzlaşma sağlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

İKİ DEVLET YERİNE ORTAK FEDERAL YÖNETİM

Gündeme getirilen dönüşümlü başkanlık modeli, Kıbrıs Türk ve Rum toplumlarının ortak bir federal yönetim altında başkanlık görevini belirli dönemlerle paylaşmasını öngörüyor.

Türkiye ve KKTC ise çözümün, Ada’daki iki ayrı devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tanınması temelinde gerçekleşmesi gerektiğini savunuyor. İki devletli çözüm yaklaşımı, Kıbrıs Türk halkının kendi devleti çatısı altında egemenlik haklarını kullanmasını esas alıyor.

RUM LİDERİNİN TUTUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Cyprus Mail’de yayımlanan analizde, dönüşümlü başkanlığın geçmiş müzakerelerde de önemli anlaşmazlık başlıklarından biri olduğu hatırlatıldı.

2010 yılında ele alınan formülde, beş yıllık başkanlık döneminin yaklaşık üçte ikisinin Rum, üçte birinin ise Türk başkan tarafından yürütülmesi öngörülüyordu.

Analizde, Rum lider Nikos Hristodulidis’in dönüşümlü başkanlık konusunda uzlaşmaya yanaşmasının siyasi açıdan zor olabileceği değerlendirmesi yapıldı. 2028 yılında gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinin de Hristodulidis’in tutumunu etkileyebileceği belirtildi.

ANNAN PLANI VE CRANS-MONTANA SÜRECİ HATIRLATILDI

Kıbrıs’ta federasyon temelindeki çözüm girişimlerinden Annan Planı, 2004 yılında yapılan referandumda Rum halkının yüzde 75,8 oranında ret oyu vermesiyle kabul edilmedi. Kıbrıs Türk halkının ise plana desteği yüzde 65 seviyesinde gerçekleşti.

2017 yılında İsviçre’nin Crans-Montana kentinde yürütülen müzakereler de anlaşma sağlanamadan sona erdi.

TÜRKİYE VE KKTC İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ SAVUNUYOR

Türkiye ve KKTC, kalıcı bir çözümün Ada’daki iki ayrı devletin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesiyle mümkün olacağını belirtiyor.

Rum basınında yeniden gündeme taşınan dönüşümlü başkanlık formülü ise iki devletli çözüm yaklaşımından farklı olarak ortak federal yönetim modelini esas alıyor. Bu nedenle yeni müzakere sürecinde söz konusu önerinin nasıl karşılanacağı merak ediliyor.