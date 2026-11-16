250’den fazla palavra ifşa edildi! İsrail’in yalanlarına Türkiye freni

Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 'İsrail'in İki Yüzü: Katliam ve Dezenformasyon' programına katıldı. Burada konuşan Duran, Filistin Devleti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "1967 sınırları temelinde, toprak bütünlüğüne haiz, Başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin devletini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

“KUTSAL ŞEHRİMİZ KUDÜS’Ü VE FİLİSTİN TOPRAKLARINI KAOS VE ŞİDDETE MARUZ BIRAKIYORLAR”

Duran, İsrail'in 1948'den beri Filistin topraklarında yaptıklarının, 21'inci yüzyılda insanlığın geldiği nokta açısından hayal kırıklığı olduğunu söyleyerek, "Orada yaşanan ve yok edilmeye çalışılan, sadece Müslümanların varlığı değildir. Farklı din ve kültürlerin; mabetleri, dilleri ve bugüne ulaşmış bütün gelenekleriyle bir arada yaşama gayretleri de tarumar edilmiştir. Son 3 senedir Gazze'de yaşananlar ise büyük bir zulmün özeti gibidir. Bugün yoğun bir şekilde Gazze’yi konuşuyoruz ancak bu Filistin’in genelinde tablonun 'normal' bir vaziyette olduğunu düşündürmemeli. Siyonistler, yıllardır hukuksuzca Filistinlilerin evlerini gasbediyor ve sonra kendilerine 'yerleşimci' diyorlar. Siyonist rejim, yıllardır özellikle her ramazanda göz bebeğimiz, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı kana buluyor. Kutsal şehrimiz Kudüs’ü ve Filistin topraklarını kaos ve şiddete maruz bırakıyorlar. Tek suçu sabah namazına gitmek olan ve çantasında Kuran-ı Kerim'den başka bir şey bulunmayan yaşlı bir kadını hedef alıyorlar. Filistinlilerin kontrolünde olan bölgelerde de durum farklı değil. Filistinlilerin tarlalarını ve köylerini yol geçirip bölen, sonra dikenli tellerle ayırıp toprağını ve bilhassa suyunu çalan bir İsrail var" diye konuştu.

“BU PLANLI VE PROGRAMLI BİR SOYKIRIMDIR”

Son günlerde Gazzelilerin çadırlarının su içinde kaldığını anımsatan Duran, "Hem mevsim koşullarıyla hem de İsrail saldırılarıyla mücadele ediyorlar. Bugün itibarıyla İsrail saldırılarında katledilen sivillerin sayısı 74 bini aştı. 11 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana ise İsrail 1600'den fazla Filistinliyi katletti ve 5 bini aşkın kişiyi ise yaraladı. Geçtiğimiz hafta Gazze’deki Nasser Hastanesi’ne düzenlenen hava saldırısı, ateşkes ihlalinin apaçık bir başka örneği oldu. İsrail’in saldırılarında vahşice katledilenler kahir ekseriyetle kadınlar, çocuklar ve yaşlılardır. Bu planlı ve programlı bir soykırımdır" ifadelerini kullandı.

Duran ayrıca, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 260'tan fazla basın mensubunun şehit edildiğini söyledi.

“İSRAİL, DEZENFORMASYONU SİLAH OLARAK KULLANMAKTADIR”

Bugün artık cephelerin yanı sıra zihinlerde, ekranlarda ve sosyal ağlarda çok daha sinsi, hakikati ters yüz eden bir psikolojik harp yürütüldüğünü söyleyen Duran, "7 Ekim 2023'ü milat olarak sunmak, İsrail'in algı operasyonlarına kapılmak olacağı gibi suçlarını da aklamak olur. Bu saldırıların yanı sıra küresel çapta, benzeri görülmemiş bir sansür dalgasıyla da karşı karşıyayız. İfade özgürlüğünün kalesi olduğunu iddia eden ülkeler; üniversitelerinde, meydanlarında Filistin lehine ses çıkaranlara her tür kötü muamelede bulundular. İsrail zulmünü kınayan akademisyenler, öğrenciler ve aydınlar işlerinden ve okullarından edilip, hedef gösterildiler. Küresel medya şirketleri ve sosyal medya platformları, algoritmaları manipüle ederek Filistin'e dair en ufak bir hakikat kırıntısını anında hassas içerik olarak karartıyor. İsrail, Gazze saldırılarının ilk gününden beri dezenformasyonu stratejik bir silah olarak kullanmaktadır" ifadelerini kullandı.

“İSRAİL KAYNAKLI 250'DEN FAZLA MANİPÜLATİF İDDİAYI İFŞA ETTİK”

Duran, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Birleşmiş Milletler kürsüsünden defalarca sorduğu 'İsrail devletinin sınırları neresidir' sorusu bu şiddet ve gasbı açıkça ifşa etmektedir. Bizler de İletişim Başkanlığımız bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz aracılığıyla, İsrail'in bu yalan makinesine karşı ilk günden itibaren amansız bir mücadele verdik. Yayımladığımız 'Filistin Özel Bültenleri'yle İsrail propaganda makinesi tarafından üretilen yüzlerce yalanı, somut veri analizleri, uydu görüntüleri ve dijital adli incelemelerle çürüttük. Bugüne dek yaptığımız doğrulama çalışmaları sonucunda İsrail kaynaklı 250'den fazla manipülatif iddiayı ve yalan içeriği ifşa ettik" dedi.

“İŞGALİ, SÜRGÜNÜ, ABLUKAYI DURDURACAK GÜÇ BİZDEDİR”

Ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına değinen Duran, "Gazze'de işlediği soykırımın ve neden olduğu büyük ekolojik yıkımın hesabını vermesi gereken İsrail yönetimi, bir kez daha hakarete ve propagandaya sığınıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, COP31 Liderler Zirvesi'nde bütün insanlığın dikkatini Gazze'de yaşanan insani felakete ve bu felaketin çevresel boyutlarına çekmişti. İsrail yönetiminin bu gerçeklerle yüzleşmek yerine Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alması, içine düştüğü siyasi ve ahlaki acziyetin açık bir göstergesidir. Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Filistinli kardeşlerimizin özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesine desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Filistin halkına reva görülen zulmü her platformda dile getirmeye, iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı bir barışın tesisi için çalışmaya devam edeceğiz. Buradan, Batı'da ve dünyanın farklı yerlerinde kirli bir propagandaya maruz kalmış asil vicdan sahiplerine sesleniyorum. İşgali, sürgünü, ablukayı durduracak güç bizdedir" diye konuştu.