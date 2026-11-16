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Ceviz mi, zerdeçal mı? Yoğurdun üstüne bakın hangisi daha faydalı? Diyetisyenden ezber bozan sözler, zekaya iyi gelecek Keskin virajlar, uçurum ve kayalar… Yusufeli’ndeki korku geçidi tarih oluyor! Komşu ülke Irak'ın Cumhurbaşkanı İran Büyükelçisi ile görüştü: bölgesel gerilimi azaltma vurgusu Komşu ülkede Türk kahvesi böyle ikram ediliyor: Osmanlı arşivlerinden çıkan binlerce yıllık gelenek Dükkanını kapatan kebapçıdan ilginç tepki: Park kavgası bitince hayır lokması dağıttı Fotoğraf tutkunlarının yeni gözdesi! Asırlık taş evler sonbahar renklerine büründü İzin çıktı mı? Galatasaray'dan yerli atağı! Listede Fenerbahçe'nin yıldızı da var Yakın zamanda gelir mi? Galatasaray'a Faslı sağ bek: Omar El Hilali 2 ülkede tamamen yasaklandı: Telegram’ın fişi çekildi Kastamonu’nun 11 ilçesini kapsıyor! 4 bin 400 kilometrekarelik alan “Ulusal Jeopark” oldu
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Ceviz mi, zerdeçal mı? Yoğurdun üstüne hangisi daha faydalı? Diyetisyeni bir dinleyin bakın ne diyor, zekaya iyi gelecek

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Ceviz mi, zerdeçal mı? Yoğurdun üstüne hangisi daha faydalı? Diyetisyeni bir dinleyin bakın ne diyor, zekaya iyi gelecek

Hem bağışıklığı güçlendirmek hem de diyetlerin gücünü arttırmak için birçok insan yoğurt kürlerine başvuruyor. Bu yüzden yoğurda zerdeçal ekleyen de var, ceviz ekleyen de… Peki, hangisi daha faydalı? Diyet Uzmanı İrem Berra Çinbaşı, yoğurdun yanında zerdeçal ve ceviz tüketiminin vücuda etkilerini değerlendirerek zerdeçalın emilimini artıran kritik püf noktasını ve dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

#1
Foto - Ceviz mi, zerdeçal mı? Yoğurdun üstüne hangisi daha faydalı? Diyetisyeni bir dinleyin bakın ne diyor, zekaya iyi gelecek

Sağlıklı beslenme ve bağışıklık desteği denildiğinde akla ilk gelen besinlerin başında yoğurt, hatta yoğurtlu karışımlar geliyor. Ancak yoğurdun içine zerdeçal mı eklemek yoksa yanında ceviz tüketmek mi daha faydalı sorusu pek çok kişinin kafasını karıştırıyor.

#2
Foto - Ceviz mi, zerdeçal mı? Yoğurdun üstüne hangisi daha faydalı? Diyetisyeni bir dinleyin bakın ne diyor, zekaya iyi gelecek

Konuya ilişkin merak edilenleri Merve Kantarcı Çulha'ya anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Berra Çinbaşı, her iki besinin de vücuda farklı mekanizmalarla katkı sunduğunu belirterek, özellikle zerdeçal tüketiminde biyoyararlanımı artırmak için karabiberle birlikte kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Yoğurda zerdeçal eklenmesi faydalı mı? Zerdeçal, içeriğindeki kurkumin, antioksidan ve antiinflamatuvar özellikleri nedeniyle önemli bir biyoaktif bileşendir. Yoğurda az miktarda zerdeçal eklenmesi, beslenme çeşitliliği açısından değerlendirilebilir.

#3
Foto - Ceviz mi, zerdeçal mı? Yoğurdun üstüne hangisi daha faydalı? Diyetisyeni bir dinleyin bakın ne diyor, zekaya iyi gelecek

Kurkuminin biyoyararlanımının düşük olması nedeniyle karabiberde bulunan piperin ile birlikte kullanımı emilimini artırabilir. Zencefil, gingerol gibi biyoaktif bileşenler içerir. Antioksidan ve inflamasyon mekanizmaları ile ilişkilidir. Yoğurda az miktarda taze rendelenmiş zencefil eklenebilir. Bağışıklığı desteklemek için yoğurt hangi baharat ve süper besinlerle eşleştirilmeli? Kış aylarında bağışıklık sistemini desteklemek için beslenme düzeninde çeşitliliğe önem vermeliyiz. Yoğurt, protein ve kalsiyum içeriğinin yanı sıra canlı mikroorganizma içeriğiyle de beslenme düzeninde değerli bir yere sahiptir. Bu özelliğini farklı bitkisel besinlerle birleştirmek, öğünün besin çeşitliliğini ve antioksidan bileşenlerini artırabilir.

#4
Foto - Ceviz mi, zerdeçal mı? Yoğurdun üstüne hangisi daha faydalı? Diyetisyeni bir dinleyin bakın ne diyor, zekaya iyi gelecek

Kış aylarında bağışıklık sistemini desteklemek için beslenme düzeninde çeşitliliğe önem vermeliyiz. Yoğurt, protein ve kalsiyum içeriğinin yanı sıra canlı mikroorganizma içeriğiyle de beslenme düzeninde değerli bir yere sahiptir. Bu özelliğini farklı bitkisel besinlerle birleştirmek, öğünün besin çeşitliliğini ve antioksidan bileşenlerini artırabilir. Peki, ceviz? Ceviz, yoğurtla birlikte tüketilebilecek en değerli besinlerden biridir. Bitkisel omega-3 yağ asitlerinden alfa-linolenik asit (ALA), E vitamini, polifenoller ve çeşitli antioksidan bileşenler içerir. Özellikle dengeli beslenme içerisinde ceviz tüketimi, yağ asidi çeşitliliğini ve antioksidan alımını destekler. Fakat ceviz, doğrudan enfeksiyon önleyici bir besin olarak değil, beslenme kalitesini artıran bir seçenek olarak değerlendirilmelidir. Propolis, arıların bitkilerden topladığı reçinemsi maddelerden oluşan, polifenol ve flavonoid içeriğiyle dikkat çeken bir arı ürünüdür. Antimikrobiyal ve antiinflamatuvar özellikleri bulunmaktadır. Fakat arı ürünlerine alerjisi olan bireylerde alerjik reaksiyon riski bulunduğundan dikkatli olunmalıdır.

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