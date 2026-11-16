Ceviz mi, zerdeçal mı? Yoğurdun üstüne hangisi daha faydalı? Diyetisyeni bir dinleyin bakın ne diyor, zekaya iyi gelecek

Kış aylarında bağışıklık sistemini desteklemek için beslenme düzeninde çeşitliliğe önem vermeliyiz. Yoğurt, protein ve kalsiyum içeriğinin yanı sıra canlı mikroorganizma içeriğiyle de beslenme düzeninde değerli bir yere sahiptir. Bu özelliğini farklı bitkisel besinlerle birleştirmek, öğünün besin çeşitliliğini ve antioksidan bileşenlerini artırabilir. Peki, ceviz? Ceviz, yoğurtla birlikte tüketilebilecek en değerli besinlerden biridir. Bitkisel omega-3 yağ asitlerinden alfa-linolenik asit (ALA), E vitamini, polifenoller ve çeşitli antioksidan bileşenler içerir. Özellikle dengeli beslenme içerisinde ceviz tüketimi, yağ asidi çeşitliliğini ve antioksidan alımını destekler. Fakat ceviz, doğrudan enfeksiyon önleyici bir besin olarak değil, beslenme kalitesini artıran bir seçenek olarak değerlendirilmelidir. Propolis, arıların bitkilerden topladığı reçinemsi maddelerden oluşan, polifenol ve flavonoid içeriğiyle dikkat çeken bir arı ürünüdür. Antimikrobiyal ve antiinflamatuvar özellikleri bulunmaktadır. Fakat arı ürünlerine alerjisi olan bireylerde alerjik reaksiyon riski bulunduğundan dikkatli olunmalıdır.