Zillet’in “gizli adayı” kim? İşte o iddianın ayrıntıları!

Türkiye’de siyasi partiler 2023’te yapılacak seçimlere yönelik çalışmalarına devam ediyor. Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olacağı öteden beri belliyken ‘Zillet’in adayının kim olacağına ilişkin belirsizlik de sürüyor.

“Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak değil mi?”

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı konusunda ilginç bir yazı kaleme alan Veryansın Tv yazarı Gürbüz Evren, şunları yazdı:

“Vekillere, uzun süredir İyi Parti’nin çalışmalarını izlediğimi, özellikle son dönemde Meral Akşener’in konuşmalarının içeriğinde, kentlerin en görünür yerlerindeki devasa afişlerdeki sloganlarda verilen mesajları sordum. Ardından da “Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak değil mi? diye sordum.”

“Neden provokasyonlar yapılıyor?”

İP’in vekilleriyle yaptığı görüşmeleri aktararak değerlendirmelerde bulunan Gürbüz Evren, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İyi Partili vekiller ise bana şu sorularla yanıt verdiler: ‘Kuruluşunun 100 yıldönümünde Cumhuriyet’e ilk kadın Cumhurbaşkanı yakışmaz mı? AK Parti ve MHP’den kaçan oyların sadece Akşener’e geleceğini Kılıçdaroğlu bilmiyor mu? Erdoğan neden Kılıçdaroğlu’nu değil de Akşener’i hedef alıyor? Provokasyonlar neden CHP’ye değil de İyi Parti’nin yurt gezilerinde yapılıyor?”

“HDP sorununu çözmek Kılıçdaroğlu’nun görevi”

“Vekillerin sorulu yanıtların devam edeceğini bildiğimden, araya girip ‘Söylediklerinizden Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı adayı olacağını, buna Kılıçdaroğlu’nun onay verdiğini anladım. Doğru mu anlamışım’ diyorum.” sözleriyle detayları paylaşan Gürbüz Evren, “Sadece gülümsüyorlar. Siyasetçilerin bu gülümsemesinin ne anlama geldiğini bilirim. ‘HDP’yi unutuyorsunuz. Onlar Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı adaylığına destek vermezle’ diyorum. Bu kez sorularla yanıt vermekten vazgeçiyor ve ‘HDP sorununu çözmek Kılıçdaroğlu’nun görevi. O da gerekeni yapıyor’ yorumunda bulunuyorlar.” dedi.

“Meral Akşener olabileceğine hiç şaşırmıyorum”

Veryansın TV yazarı Gürbüz Evren, iddialarını şöyle tamamladı:

“Kuruluşunun 100 yıldönümünde Cumhuriyet’e ilk kadın Cumhurbaşkanı yakışmaz mı? sözlerini sanki ağız birliği etmişçesine konuştuğum İyi Partili yetkililerden duymak çok önemli bir göstergedir. Kısacası Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olabileceğine hiç şaşırmıyorum.”