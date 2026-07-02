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Ekonomi
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Onlarca üründe fırsat! BİM’de yaz indirimleri

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Onlarca üründe fırsat! BİM’de yaz indirimleri

BİM Aktüel Kataloğu 7-10 Temmuz 2026 yayımlandı. 7 Temmuz salı ve 10 Temmuz cuma satışa çıkacak BİM aktüel ürünleri arasında gardıroptan, kahve köşesine, televizyondan oyun konsoluna onlarca farklı ürün yer aldı. BİM'de bu hafta 75 inç 4k ultra HD Google televizyon 47.900 TL, Beyaz cam set üstü ocak 3200 TL, Dondurma ve sörbe makinesi 9.990 TL, Paslanmaz çelik bıçaklı el blenderı 1.190 TL olacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 3-10 Temmuz aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi 2026…

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Foto - Onlarca üründe fırsat! BİM’de yaz indirimleri

BİM'de yeni haftada neler var? sorusunun yanıtı yayımlanan yeni katalogla beraber belli oldu. Sürüş motorlu 50/55 akülü zemin temizleme makinesi 125.000 TL fiyat etiketiyle kataloğun en pahalı ürünü oldu. Benzer ürünün 35/10 akülü daha küçük modeli ise 59.900 TL'den satışa sunuldu. 3'ü bir arada su grubu (Su sebili, çaycı, kettle) 7.900 TL, 2 kapalı raflı ayakkabılık ise 1.750 TL olacak. BİM 7- 10 Temmuz 2026 Kataloğunda indirimli ürünler arasında çocuklar için uzaktan kumanda ile de çalışan akülü Mercedes araba 39.500 TL'den satışa sunulacak. Peki BİM’de bu hafa neler var? İşte, BİM 7-10 Temmuz 2026 aktüel kataloğu…

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İşte fiyatlar...

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Foto - Onlarca üründe fırsat! BİM’de yaz indirimleri

İşte fiyatlar...

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Foto - Onlarca üründe fırsat! BİM’de yaz indirimleri

İşte fiyatlar...

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Foto - Onlarca üründe fırsat! BİM’de yaz indirimleri

İşte fiyatlar...

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Foto - Onlarca üründe fırsat! BİM’de yaz indirimleri

İşte fiyatlar...

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Foto - Onlarca üründe fırsat! BİM’de yaz indirimleri

İşte fiyatlar...

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Foto - Onlarca üründe fırsat! BİM’de yaz indirimleri

İşte fiyatlar...

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Foto - Onlarca üründe fırsat! BİM’de yaz indirimleri

İşte fiyatlar...

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Foto - Onlarca üründe fırsat! BİM’de yaz indirimleri

İşte fiyatlar...

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