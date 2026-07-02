Onlarca üründe fırsat! BİM’de yaz indirimleri
BİM Aktüel Kataloğu 7-10 Temmuz 2026 yayımlandı. 7 Temmuz salı ve 10 Temmuz cuma satışa çıkacak BİM aktüel ürünleri arasında gardıroptan, kahve köşesine, televizyondan oyun konsoluna onlarca farklı ürün yer aldı. BİM'de bu hafta 75 inç 4k ultra HD Google televizyon 47.900 TL, Beyaz cam set üstü ocak 3200 TL, Dondurma ve sörbe makinesi 9.990 TL, Paslanmaz çelik bıçaklı el blenderı 1.190 TL olacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 3-10 Temmuz aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi 2026…