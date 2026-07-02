Onlarca üründe fırsat! BİM’de yaz indirimleri

BİM'de yeni haftada neler var? sorusunun yanıtı yayımlanan yeni katalogla beraber belli oldu. Sürüş motorlu 50/55 akülü zemin temizleme makinesi 125.000 TL fiyat etiketiyle kataloğun en pahalı ürünü oldu. Benzer ürünün 35/10 akülü daha küçük modeli ise 59.900 TL'den satışa sunuldu. 3'ü bir arada su grubu (Su sebili, çaycı, kettle) 7.900 TL, 2 kapalı raflı ayakkabılık ise 1.750 TL olacak. BİM 7- 10 Temmuz 2026 Kataloğunda indirimli ürünler arasında çocuklar için uzaktan kumanda ile de çalışan akülü Mercedes araba 39.500 TL'den satışa sunulacak. Peki BİM’de bu hafa neler var? İşte, BİM 7-10 Temmuz 2026 aktüel kataloğu…