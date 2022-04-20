Zillete bak tehlikeyi gör!

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Millet İttifakı adı altında bir araya gelen muhalefet partilerinin kendi aralarındaki kavga ve sataşmaları bitmek bilmiyor. Parlamenter Sistem ile koalisyonlar Türkiyesi’nin karanlık günlerini yeniden hortlatmak için Zillet İttifakı’nda bir araya gelen muhalefet liderleri memleketi yemekten fırsat bulduklarında birbirini yiyor. 6+1 benzemezin bir araya geldiği Zillet’te Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı adaylığı için “20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak” tarifi yaparak diğer ortaklar Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’a laf çakıyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nun tepki göstermeye hazırlanması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gece yarısı GP liderine “gönül alma” telefonu açıyor. Ardından Deva Partisi Genel Başkanı Babacan, “Biz henüz ittifakta değiliz. Altı partili masada bazı ortak çalışma alanlarına katkı sunuyoruz” açıklaması yaparak sert ve ciddi tavır ortaya koyuyor.

Sanki koalisyon Türkiyesi'nin fragmanı

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, “Üçüncü ittifakta olabiliriz” diyerek Zillet’in yuvarlak masasını devirmeye dünden razı olduğunu ortaya koyuyor. İyi Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan CHP’li Kılıçdaroğlu’na tek kelimelik destek bile vermeyip bir yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile diğer yandan ABB Başkanı Mansur Yavaş ile adaylık konusunda dirsek teması kuruyor. İttifakın masa altı ortağı HDP ise Mehmetçiğin Irak’taki PKK unsurlarına yönelik Pençe-Kilit Harekatı’na destek veren Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki yağdırıyor. PKK uzantısı HDP’nin Sözcüsü Ebru Günay, “Erdoğan Kürt düşmanlığı üzerinden tüm muhalefeti hizaya getirmek istiyor. Bu savaş ile tüm yaptıklarına meşruiyet sağlamaya çalışıyor. Muhalefet liderinin verdiği tepkiye bakar mısınız?” sözleriyle Kılıçdaroğlu’nun paylaşımını alıntılayarak hem PKK’ya destek verme rezaletine imza atıyor hem de Zillet’teki 6+1 benzemezin ne kadar ayrı politikaların takipçisi olduğunu yansıtıyor.

Millete vaat ettikleri parlamenter sistemin “icraat yapmayıp birbirini yiyen ve kısa sürede dağılan koalisyonlarının bir örneği” olarak tarihe geçen bu tablo, Zillet İttifakı’nın ne kadar çürük bir yapıda oluşturulduğunu gözler önüne seriyor.

Altunsoy: Seçime kadar devam etme şansları yok

Gazetemiz Akit’e konuşan Siyaset Bilimci Yılmaz Altunsoy, “Her hadise bu 6+1 ittifakının seçime kadar devam etme şansı olmadığını gösteriyor. Daha şimdiden çatırdamaya başladılar. Bunların adaylık noktasında bir uzlaşması olmadığı gibi, hepsi farklı konuda farklı bir şey söylüyor. Cumhurbaşkanının kim olması konusunda herkes kendi heva ve hevesini ortaya atıyor. Güncel meseleler üzerinden hepsi birbirine sataşıyor. Bu tablo, parlamenter sistemin ne kadar bozuk olduğunu, o sistemi arzu edenlerin bu bölünmüşlük haliyle gösteriyor. 2023’e kadar bu oluşum tamamen parçalanacaktır” sözlerini sarf etti.

Zillet’in tarihi arkaplanına ışık tutan Altunsoy, “Bu 6+1 dediğimiz 7 benzemezin bir araya gelip, güçlendirilmiş parlamenter sistem adı altında Türkiye’yi tekrar karanlık günlere, yönetilemez durumlara, kaotik günlere, kaosa sürüklemek istedikleri açıkça ortadadır. Bunun bir üst akıl projesi olduğu da açıkça ortada duruyor. Biz bu senaryoyu bundan yaklaşık 120 sene önce izlemiştik” dedi.

Altunsoy şöyle devam etti: “Başkanlık sisteminin benzeri olan monarşik sistem, parlamenter sistem dayatmaları neticesinde yıkılmış, Sultan Abdülhamid Han alaşağı edilmiş, onun yerine parlamento sistemi devreye girmiş ve orada yamalı bohça gibi İttihat Terakki adı altında çok değişik unsurlardan parlamento oluşturmuşlardı. Bu parlamento ülkeyi 9 senede 9 parçaya böldü ve yaklaşık 13 sene sürecek bir savaş serüvenine Türkiye’yi soktu. Ve netice itibariyle ülkemiz parçalandı.”

Yılmaz Altunsoy, sözlerini “Ben inanıyorum ki Allah Ayasofya’yı ibadete açan bir lideri zelil etmeyecektir” cümlesiyle noktaladı.

İlhaner: Kurulmadan dağıldı

Gazeteci Yazar Galip İlhaner, “Hayırsız evlatlar ve katil evlat PKK/HDP koalisyonundan memlekete bir hayır gelmeyeceğini bütün Türkiye görüyor, seyrediyor. Bir tweetle dağılma aşamasına gelen bir ittifak, iktidar olduğunda ülkenin ciddi problemleriyle karşı karşıya kaldığında ne olur? Bunların tek bildiği ve tek hedefi Erdoğan’ı devirmek. Daha seçime bile girmeden dağılan hayırsız evlatlar koalisyonunun daha beter günler yaşayacağını ilerleyen süreçte hep birlikte göreceğiz” dedi.

Zillet İttifakı’nı “hayırsız evlatlar, mirasyediler ve manda koalisyonu” olarak niteleyen İlhaner, şöyle devam etti: “6 hayırsız evlat ve katil evlat HDP (PKK) koalisyonu birleşip el ele vermişler, memleketi adeta dış güçlerin mandası yapmak için uğraşıyorlar. Temel Karamollaoğlu Erbakan’ın mirasını bitirdi. Kemal Kılıçdaroğlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını bitirdi. Gültekin Uysal Adnan Menderes’in mirasını bitirdi.

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ise Erdoğan’ın mirasını bitirmeye çalışıyorlar. HDP/PKK zaten memlekete en çok zarar veren katil evlat. Meral Akşener nerde durduğu bile belli olmayan hayırsız evlat. Gittiği her yere zarar vermiş hayırsız evlat. Ve daha seçime bile girmeden dağılan hayırsız evlatlar koalisyonu.”